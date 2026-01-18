Visite este domingo 18 de enero el sendero de Monserrate y suba sus 1.605 escalones

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Disfruta este domingo 18 de enero de 2026 disfruta de un maravilloso plan al aire libre en Bogotá visitando el Sendero de Monserrate, ubicado en los Cerros Orientales y administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Anímate a subir sus 1.605 escalones.

El Cerro de Monserrate es uno de los mayores símbolos de Bogotá, y su cuidado depende de todas y todos. Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se promueve el deporte, la recreación y la actividad física con responsabilidad ciudadana, para disfrutar de estos espacios naturales en armonía con el medio ambiente y la salud de cada visitante.

Recomendaciones que debes tener en cuenta para ir al Sendero de Monserrate de Bogotá

No consumas comida durante el ascenso. Usa ropa cómoda y calzado adecuado. Utiliza bloqueador solar. Hidrátate durante el recorrido, manteniendo la distancia. Sigue las instrucciones de las autoridades y del personal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Permanece a la derecha para ascender y descender. En caso de aglomeración, conserva la calma y no salgas por caminos o senderos no autorizados. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

No te pierdas visitar el sendero en su nuevo horario de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. y de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. Ten en cuenta este horario para que puedas disfrutar de su paisaje.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no aconseja realizar el ascenso a las siguientes personas: