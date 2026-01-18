Barrios  en Bogotá con cortes de luz este domingo 18 de enero

Foto: Enel Colombia.

Este domingo 18 de enero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el domingo 18 de enero de 2026

Localidad Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 36 sur a calle 39 sur entre carrera 33 a carrera 35. Barrio Villa Mayor Oriental.

Localidad de Suba

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Gimnasio Campestre Guilford. Barrio Tuna Rural.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 61 a calle 64 entre carrera 34 a carrera 37. Barrio Campin Occidental.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 36 a carrera 38. Barrio Nicolás de Federman.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: