No se pierda las actividades de la Ciclovía de Bogotá este domingo 18 de enero

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá con deportes alternativos, actividad física, deporte y movilidad sostenible este domingo 18 de enero del 2026. ¡Asiste gratis!

Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá

Campañas de Comportamiento vial

Recuerda las normas de la Ciclovía de Bogotá para que disfrutes de forma segura. Este domingo 18 de enero hay actividades en los siguientes puntos:

La Ciclovía de Bogotá Te Cuida

Tendremos actividades lúdicas y de preparación para el ciclismo en la Ciclovía.

Este domingo 18 de enero estaremos en:

• Calle 116 por carrera 15. • Carrera Novena con calle 116.

¡Ven y disfruta de la Ciclovía!

Ciclovía Alternativa

Tendremos deportes alternativos para que los puedas conocer y practicar.

El domingo 18 de enero estaremos en:

Carrera Novena con calle 116 – Pickleball – Freestyle Football.

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este domingo 18 de enero, en el punto de Recreovía tendremos diferentes clases para todos los asistentes. ¡Te esperamos!

Estaremos ubicados en:

Carrera Séptima con calle 36 frente al Parque Nacional.

Calle 54 sur con Carrera 95.

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía

Estaremos enseñando a los usuarios a montar bicicleta. ¡Te esperamos!

El domingo 18 de enero, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42.

Avenida Boyacá con calle 134.

Calle 54 sur con carrera 95 A.

Carrera 9 con calle 116.

Carrera 50 con calle Tercera frente al Parque El Sol.

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo 18 de enero, contaremos con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Carrera 80i #61-05.

Avenida Boyacá con calle 80.

Carrera Séptima con calle 28.

Avenida Boyacá con calle 52 sur.

Secretaria Distrital de Salud – Tamizaje de ITS

Este domingo 18 de enero se dispondrán puntos de bienestar comunitario orientados a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos y daños asociados y la promoción de la salud integral, mediante acciones itinerantes de educación en salud pública, detección temprana y orientación, dirigidas a adolescentes, jóvenes y personas adultas, garantizando el acceso oportuno a rutas de atención y servicios especializados.

Calle 40H sur #72R.

Carrera Séptima con calle 60.

Carrera Séptima con calle 26.

Avenida Boyacá con carrera 24.

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.

Evento especial en la Ciclovía de Bogotá

Trote Croissant Club: esta actividad recreativa sin ánimo de lucro, consistente en un trote recreativo, se realizará a partir de las 8:00 a. m.

7K: Inicia en la calle 72 con carrera 11, tomando hacia el occidente hasta la carrera 15; continúa por la carrera 15 hacia el norte hasta la calle 94. Allí se saldrá de la ciclovía, tomando hacia el oriente hasta la carrera 7; luego desciende por la carrera 7 hacia el sur hasta la calle 72, y continúa por la calle 72 hacia el occidente hasta la carrera 11, finalizando el recorrido en el punto de inicio.

12k: Inicia en la calle 72 con carrera 11, tomando hacia el occidente hasta la carrera 15; continúa por la carrera 15 hacia el norte hasta la calle 116. Allí toma hacia el oriente hasta la carrera 7; luego desciende por la carrera 7 hacia el sur hasta la calle 72, y continúa por la calle 72 hacia el occidente hasta la carrera 11, finalizando el recorrido en el punto de inicio.