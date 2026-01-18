Brigada 13 del Ejército suspende permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca durante 2026

Foto: Décima Tercera Brigada del Ejército.

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional expidió la Resolución 00000248 de 2026, mediante la cual suspende la vigencia de los permisos para el porte de armas de fuego y traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas, con efecto retroactivo desde las 00:00 horas, del 1 de enero de 2026, hasta las 24:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2026.

La disposición está vigente en la ciudad de Bogotá los municipios de San Juanito y Calvario en el departamento del Meta, así como en todos los municipios y del departamento de Cundinamarca, exceptuando las poblaciones de Medina y Paratebueno.

Esta medida aplicará salvo las excepciones contempladas en la ley entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía de Bogotá, así como empresas de vigilancia y seguridad privada y misiones diplomáticas acreditas en el país.

Además, se reiteran las excepciones contenidas en la Directiva 002 de 2026, entre las que se encuentran personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como los Profesionales Oficiales de la Reserva de las Fuerzas Militares, entre otros.

Recuerde denunciar el porte ilegal de armas o cualquier hecho delictivo en Bogotá, a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.