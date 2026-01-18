Ministerio de Ciencia alcanza su mayor ejecución presupuestal en siete años

Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

La ciencia, la tecnología y la innovación consolidaron en 2025 un avance histórico en Colombia. El ministerio alcanzó una ejecución del 95,44% del Presupuesto General de la Nación, el nivel más alto de los últimos siete años, reflejando una gestión orientada a convertir los recursos públicos en capacidades reales para el desarrollo del país.

Este resultado se enmarca en la apuesta del Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, por fortalecer el conocimiento como motor de transformación social, productiva y territorial, garantizando que la inversión pública se traduzca en formación avanzada, investigación aplicada e innovación con impacto directo en la ciudadanía.

Formación

Durante 2025, el sector respaldó la formación de 7.995 personas en programas de maestría y doctorado, consolidando una base de talento humano altamente calificado. A esta línea se destinaron $1,2 billones en Formación de Alto Nivel, orientados a cerrar brechas y fortalecer capacidades estratégicas en distintas regiones del país.

En materia de reconocimiento al trabajo científico, la Convocatoria 957 arrojó resultados sin precedentes, con 25.514 investigadores reconocidos, fortaleciendo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Innovación

La inversión pública también se orientó a las áreas estratégicas para el futuro de Colombia. En inteligencia artificial y ciencias cuánticas se destinaron $69.776 millones, que permitieron el desarrollo de 18 proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la entrega de 29 laboratorios de robótica en distintos territorios.

En transición energética, se ejecutaron $507.781 millones a través de 55 proyectos, mientras que en soberanía sanitaria se invirtieron $362.287 millones en 84 proyectos relacionados con medicamentos, vacunas, biológicos y genómica, fortaleciendo las capacidades nacionales en salud y producción científica.

Proyección 2026

Con estos resultados, el país avanza hacia una ciencia más conectada con las necesidades del territorio, la productividad y el bienestar social.

En 2026, el Gobierno nacional continuará fortaleciendo el sistema científico y tecnológico, con el objetivo de consolidar el conocimiento como un pilar del desarrollo sostenible y la equidad en Colombia.

Con información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

