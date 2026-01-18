24 nuevos árboles y arbustos robustecen al humedal Jaboque en Bogotá

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

Los habitantes de Gran Granda y Villas de Granada, barrios de la localidad de Engativá, esperaron nueve años para contar con su propio espacio deportivo, cultural y ambiental. En diciembre de 2024, el alcalde Carlos Fernando Galán inauguró el parque zonal Los Cerezos, 24.000 metros cuadrados dotados con dos gimnasios al aire libre, pista de patinaje y zonas recreativas para los niños. Aledaño a este espacio se encuentra el humedal Jaboque en el que fueron sembrados 24 nuevos árboles y arbustos con apoyo de la comunidad.

Según el mandatario, este nuevo parque es una zona de cesión de Cusezar, constructora que tiene varios proyectos de vivienda en este sector del noroccidente de la ciudad. La entrega estuvo a cargo del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), entidad que lideró varias mesas de trabajo para que este espacio fuera incluido en las áreas de esparcimiento públicas de la ciudad.

Las zonas verdes del parque fueron reverdecidas con más de 200 árboles y arbustos de especies como aliso, mano de oso, ciro, alcaparro, cedro, trompeto, arrayán, roble, guayacán de Manizales y nogal.

Los Cerezos tiene como vecino al segundo humedal más grande de Bogotá: el Jaboque, una esponja hídrica que en lengua muisca significa tierra de abundancia y la cual cuenta con una extensión de 148 hectáreas.

Según la Fundación Humedales Bogotá, en este parque ecológico distrital de humedal se ha reportado la presencia de 121 especies de aves, además de tesoros de la fauna nativa como la rana y culebra sabanera y la comadreja.

Lida Montenegro, habitante de uno de los conjuntos de apartamentos de Gran Granada que colindan con el Jaboque, asegura que vivir al frente de un humedal es un privilegio que pocos residentes de la ciudad tienen. Todos los días, a las 5:30 de la mañana, esta madre de dos hijos recorre los senderos del parque Los Cerezos que colindan con el cuerpo de agua para hacer ejercicio en medio de la magia biodiversa del Jaboque. En sus largas caminatas mañaneras por los alrededores del Jaboque, esta mujer enamorada de la naturaleza que también lidera una huerta comunitaria en el conjunto residencial Montecarlo 7, ha evidenciado que hay varias zonas verdes para plantar más árboles.

Tesoros nativos

En octubre, Tatiana Sandino, ingeniera forestal del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis que tiene a su cargo el arbolado joven de la localidad de Engativá, recorrió el parque zonal Los Cerezos en busca de nuevas áreas para plantar.

En una zona lineal ubicada a lo largo de la calle 72f y que colinda con la ronda del humedal Jaboque, la profesional evidenció sitios aptos para aumentar el arbolado de la zona con 24 nuevos árboles y arbustos.

“Le informé del proyecto de plantación al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de la administración del parque, y aceptaron la propuesta de renaturalizar el sector”, señaló Tatiana Sandino, ingeniera forestal del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Como la futura plantación sería en una zona que colinda con el Jaboque, Tatiana también se comunicó con la administradora de esta área protegida, uno de los 11 humedales bogotanos reconocidos internacionalmente por la Convención Ramsar.

“La administradora también aceptó el proyecto y solo nos recomendó escoger especies nativas del continente americano para que se conecten con las demás coberturas vegetales del humedal”, agregó Tatiana Sandino, ingeniera forestal del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis

Tatiana seleccionó siete especies nativas para renaturalizar la zona lineal del parque vecina al humedal Jaboque: mano de oso, yarumo, sietecueros, aliso, corono, abutilón y leandra o nigüito.

Padrinos del verde

El pasado miércoles 3 de diciembre, a las nueve de la mañana, Tatiana y Sara Tombe, Marisol Zambrano, José Wilches y Ramiro Serrano, cuatro operarios de su cuadrilla, llegaron al parque zonal Los Cerezos para renaturalizar la zona lineal.

Luego de organizar los 24 árboles y arbustos al lado de los huecos, varios habitantes de los conjuntos residenciales los abordaron para preguntarles si podían participar en la jornada de plantación.

Una de ellas fue Lida Montenegro, residente del conjunto Montecarlo 7 que iba a cumplir el sueño de ver más verde la zona. Tatiana y los operarios le informaron algunos de los pasos de las plantaciones que hace el JBB en las zonas urbanas, como retirar con cuidado la bolsa plástica que contiene el pan de tierra, aplicar un hidroretenedor en el hueco y pisar bien la tierra abonada.

La defensora de la naturaleza apadrinó los tres árboles y arbustos que ayudó a plantar. Emily Restrepo y Rosalba Rueda, dos amigas que salen todos los días en la mañana a caminar por el parque Los Cerezos, también se acercaron a la plantación para ayudar a pintar de verde la zona lineal del parque. Emily ayudó a plantar un abutilón, arbusto que nombró Celeste. Un sietecueros con varias flores a punto de desabotonar, fue plantado por Rosalba.