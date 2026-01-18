800 nuevos cupos de esterilizaciones para perros y gatos en las localidades de Suba y Engativá durante enero

Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tiene disponibles 800 cupos de esterilización gratis de perros y gatos en jornadas que se realizarán en as localidades de Suba y Engativá desde este lunes 19 hasta hasta el lunes 26 de enero de 2026. ¡Conoce detalles aquí, los requisitos e inscribe a tu gato o perro!

Para la localidad de Suba se tienen previstos seis puntos de esterilizaciones en diferentes días y para Engativá dos puntos habilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), a través de su Unidad Móvil.

Los animales de compañía, deben pertenecer a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o en condición de vulnerabilidad, como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes vulnerables.

¿Cómo inscribir a mi perro o gato para acceder a esterilización gratis en Suba y Engativá?

Usted puede solicitar sus turnos a través del agendamiento previo ingresando a https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, donde deberá registrar los datos del animal (perro o gato) y del tenedor. Al finalizar recibirá la confirmación del turno por mensaje de texto y/o correo electrónico, el cual debe presentarse el día de la cita.

Recomendaciones para un proceso de esterilización seguro y bienestar para tu mascota