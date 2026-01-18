800 nuevos cupos de esterilizaciones para perros y gatos en las localidades de Suba y Engativá durante enero
Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tiene disponibles 800 cupos de esterilización gratis de perros y gatos en jornadas que se realizarán en as localidades de Suba y Engativá desde este lunes 19 hasta hasta el lunes 26 de enero de 2026. ¡Conoce detalles aquí, los requisitos e inscribe a tu gato o perro!
Para la localidad de Suba se tienen previstos seis puntos de esterilizaciones en diferentes días y para Engativá dos puntos habilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), a través de su Unidad Móvil.
Los animales de compañía, deben pertenecer a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o en condición de vulnerabilidad, como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes vulnerables.
¿Cómo inscribir a mi perro o gato para acceder a esterilización gratis en Suba y Engativá?
Usted puede solicitar sus turnos a través del agendamiento previo ingresando a https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, donde deberá registrar los datos del animal (perro o gato) y del tenedor. Al finalizar recibirá la confirmación del turno por mensaje de texto y/o correo electrónico, el cual debe presentarse el día de la cita.
Recomendaciones para un proceso de esterilización seguro y bienestar para tu mascota
- Para acceder al servicio los animales deben estar en buen estado de salud, tener entre 4 meses y 8 años, cumplir con un ayuno de 8 horas para líquidos y sólidos y, en el caso de las hembras, no estar en celo, ni gestación.
- El día del procedimiento se debe presentar fotocopia de la cédula del tenedor, un recibo público reciente, un guacal para gatos y collar y traílla para perros (bozal si es de manejo especial), junto con cobija y collar isabelino.
- Esterilizar es una decisión que mejora la vida de los animales: previene enfermedades, reduce riesgos reproductivos, disminuye conductas agresivas y contribuye al control poblacional en la ciudad.