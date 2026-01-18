    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 18 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 18 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Noche 3077 – La 5ta 2

    Culona
    Día 7846 – Noche 9113

    Pijao de Oro
    1366 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 3581 – La 5ta 7 – Noche 9079

    Chontico
    Día 5336 – La 5ta 0 – Noche 1949 – La 5ta 9

    Sinuano
    Día 2379 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 911 – Noche

    Play Four
    Día 9169 – Noche

    Samán
    Día 6465

    Caribeña
    Día 7994 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 3809 – La 5ta 5 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1913 – La 5ta 5 – Tarde 4117 – La 5ta 4

    Ariel Cabrera
