Resultados de las loterías y chances de este domingo 18 de enero de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 18 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Noche 3077 – La 5ta 2

Culona

Día 7846 – Noche 9113

Pijao de Oro

1366 – La 5ta 4

Paisita

Día 3581 – La 5ta 7 – Noche 9079

Chontico

Día 5336 – La 5ta 0 – Noche 1949 – La 5ta 9

Sinuano

Día 2379 – La 5ta 6 – Noche

Cash Three

Día 911 – Noche

Play Four

Día 9169 – Noche

Samán

Día 6465

Caribeña

Día 7994 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 3809 – La 5ta 5 – Noche

Antioqueñita

Día 1913 – La 5ta 5 – Tarde 4117 – La 5ta 4