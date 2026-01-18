Resultados de las loterías y chances de este domingo 18 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 18 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 3077 – La 5ta 2
Culona
Día 7846 – Noche 9113
Pijao de Oro
1366 – La 5ta 4
Paisita
Día 3581 – La 5ta 7 – Noche 9079
Chontico
Día 5336 – La 5ta 0 – Noche 1949 – La 5ta 9
Sinuano
Día 2379 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 911 – Noche
Play Four
Día 9169 – Noche
Samán
Día 6465
Caribeña
Día 7994 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 3809 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 1913 – La 5ta 5 – Tarde 4117 – La 5ta 4