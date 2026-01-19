Tragedia férrea en España: 39 muertos al colisionar trenes; uno se descarriló e invadió la otra vía provocando el impacto

–Al menos 39 personas han fallecido en el siniestro y un total de 48 permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores.

Los tres últimos vagones de un tren de la compañía italiana Iryo, que partió de Málaga el domingo, 18 de enero de 2026, a las 18:40 horas de la tarde, con destino Madrid, descarrilaron a las 19:39 horas.

Los vagones invadieron la vía contigua, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy, un Alvia, con destino Huelva, que también descarriló por el impacto. Los dos primeros vagones del Alvia salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, ya ha advertido de que la cifra de fallecidos, que deja de momento 39 fallecidos y más de 120 heridos, «no es definitiva».

Puente se encuentra de camino hacia la localidad de Adamuz, el lugar del accidente, a unos 200 km al norte de Málaga. El ministro de Transporte ha calificado lo ocurrido de «tremendamente extraño» en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Sin querer especular sobre las causas de lo sucedido, apuntó que todos los expertos consultados «están tremendamente extrañados» por el siniestro, que se produjo en una línea recta con un tren Iryo «prácticamente nuevo», y un tramo de vía renovado en la primavera de 2025.

Posible causa del siniestro

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, la principal compañía de ferrocarril de España, ha afirmado la mañana de este lunes que la causa del accidente de tren ocurrido durante la tarde del domingo en la provincia de Córdoba que ya se ha cobrado la vida de 39 personas «tiene que haber sido algún fallo del material móvil o de infraestructura».

Durante una entrevista en la Cadena Ser, Fernández Heredia ha vuelto a incidir en las «circunstancias extrañas» en las que se ha producido el accidente y en que no se tendrá una «respuesta concluyente» sobre las causas del siniestro hasta que pasen varios días y avancen las labores de la comisión de investigación independiente.

«Sucede en una recta, es un tramo de vía limitado a 250, un tren iba a 205 y el otro a 210, por lo que no era un problema de exceso de velocidad», apuntó el responsable de Renfe, que también enfatizó que se trata de una vía «equipada con un sistema de seguridad LZB que impide errores humanos» y que en mayo del año pasado se había procedido una renovación de aparatos de vía, la plataforma y la infraestructura.

Fernández Heredia sostuvo que por el momento muy difícil saber si todavía quedan personas fallecidas en el interior de los vagones de los dos trenes que colisionaron, aunque cree que «posiblemente sí».

Además, ha apuntado que el servicio de alta velocidad entre las regiones de Madrid y Andalucía tardará varios días en restablecerse debido a que «los coches de Renfe están desintegrados» y que habrá que remover los vagones y rehacer parte de la infraestructura. «Esto va a durar más de cuatro días», agregó. (Información RT y DW).