Unidad de Mantenimiento Vial inició 2026 con el mejoramiento de una vía clave del barrio El Socorro de Kennedy

Foto: Unidad de Mantenimiento Vial.

Continúa la implementación de la estrategia ‘Por un 2026 más ordenado’ con la que se busca una ciudad con más y mejor espacio público, llegó a la localidad de Kennedy, en donde la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), realiza la intervención de una de las vías principales del barrio El Socorro.

El 2026, inició con trabajo al servicio de la ciudadanía, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), adelanta el mejoramiento de vía en el barrio El Socorro, un corredor que se encontraba en muy mal estado y cuya intervención había sido solicitada insistentemente por la comunidad.

Las labores se concentran en el mejoramiento de dos cuadras, una vía fundamental para la movilidad del sector, que presentaba deterioro avanzado y afectaba tanto a peatones como a conductores. Esta intervención responde a una necesidad prioritaria del barrio y busca brindar condiciones más seguras y dignas para quienes transitan diariamente por la zona.

“Arrancamos este nuevo año escuchando a la comunidad y atendiendo esas solicitudes que se pedían a gritos. Nuestro compromiso es seguir recuperando las vías de los barrios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, señaló Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV).

Con el avance de los trabajos, se espera que la comunidad pueda disfrutar de esta vía totalmente renovada a finales del mes de enero, mejorando significativamente la movilidad y el entorno del sector.

Con estas acciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), reafirman su compromiso de iniciar el año trabajando en el territorio, recuperando la malla vial de los barrios y aportando a una movilidad más segura y eficiente para la capital.