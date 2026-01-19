Casa Blanca arremete contra la Fundación Nobel

–La Casa Blanca instó a la Fundación Nobel a reconocer oficialmente los «logros sin precedentes» del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el organismo reiterara que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido ni siquiera de forma simbólica.

«Desde el Premio Nobel han emitido ahora múltiples declaraciones/comentarios sobre el presidente Trump (quien merece con toda justicia el Premio Nobel de la Paz por llevar la paz a al menos ocho guerras). En lugar de intentar hacer política, deberían resaltar los logros sin precedentes del presidente», escribió en su cuenta de X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El desencuentro se produce tras el gesto de la dirigente extremista opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz de 2025, que entregó a Trump su medalla durante una visita a la Casa Blanca.

Trump nunca ha ocultado su deseo de ganar el Premio Nobel de la Paz, argumentando con frecuencia que su papel en la desescalada o el fin de conflictos globales no ha sido reconocido por las instituciones internacionales, y luego celebró públicamente el gesto de Machado.

No obstante, la Fundación Nobel y la estructura encargada del premio recordaron en varios comunicados que el galardón está ligado a la persona laureada y no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. «Hay una verdad que se mantiene. Tal como declara el Comité Nobel noruego: ‘Una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y se mantiene para siempre'», aclaró la entidad. El texto concluye con una aclaración inequívoca: «Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de laureado con el Premio Nobel de la Paz no». (Información RT).