Régimen chavista desmiente «conversaciones secretas» entre Diosdado Cabello y EE.UU.

–El régimen chavista negó que existieran contactos secretos entre el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y autoridades de Estados Unidos.

En un comunicado, el Ejecutivo de la República Bolivariana rechazó «categóricamente la información malintencionada publicada en redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas conspirativas que buscan la división del alto mando político del país y pretenden socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado Cabello».

La reacción se produjo en torno a un reporte de Reuters que afirmó que supuestamente funcionarios de la Administración de Donald Trump habían estado en conversaciones con Cabello, meses antes de la agresión de Washington contra la nación latinoamericana que tuvo como objetivo el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, desde Caracas refutaron las «noticias falsas» sobre una presunta condecoración a agentes de inteligencia extranjeros, en particular de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU., señalando que se trata de campaña para generar desconfianza dentro de las fuerzas gobernantes.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha reiterado desde su juramentación que el gabinete mantiene la línea política fijada por el líder bolivariano y ha llamado a la unidad del chavismo. Afirmó que «el enemigo trabaja, el enemigo externo y el extremismo interno también; trabajan por la división de nuestro pueblo y la mejor respuesta es la calma, es la paciencia y la prudencia estratégica», al insistir en cerrar filas frente a las informaciones sobre supuestos contactos de alto nivel con Washington. (Información RT).