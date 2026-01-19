Casas de Juventud lanzan convocatorias para semilleros y talleres gratis en artes, deporte y cultura urbana en Bogotá ¡Aquí detalles!

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa apoyamos la generación de expresiones de arte, cultura y deporte! La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), abre convocatoria para la conformación de nuevos semilleros y talleres gratis de artes, deporte y cultura urbana como circo, teatro, boxeo, producción de audio, cine y graffiti, que se realizarán en diferentes Casas de Juventud de la capital. ¡Conoce aquí detalles e inscríbete antes del 29 de enero de 2026!

Los semilleros son espacios gratis de formación y encuentro para jóvenes entre los 14 y 28 años. La inscripción no garantiza el ingreso automático, ya que la confirmación se realizará una vez cerradas las inscripciones, de acuerdo con la disponibilidad y los criterios de cada semillero. La convocatoria estará disponible hasta el 26 de enero de 2026, en formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), haciendo clic aquí. Sin embargo los jóvenes que deseen vincularse después, pueden preguntar presencialmente en las sedes de las Casas de Juventud de Bogotá.

“Los Semilleros Distritales son una apuesta por reconocer a las juventudes como creadoras, protagonistas y constructoras de la ciudad. Desde las Casas de Juventud abrimos espacios donde el arte, el deporte y la cultura se convierten en herramientas para fortalecer proyectos de vida y procesos colectivos en toda Bogotá”, afirmó Diego Duque, subdirector para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

La iniciativa busca fortalecer los procesos artísticos, culturales y deportivos. En los semilleros se promueve la experimentación, la exploración creativa y la construcción de relatos propios desde el territorio. Al ser distritales, pueden participar juventudes de todas las localidades de Bogotá, sin importar su lugar de residencia.

Conoce detalles de los Semilleros Distritales y talleres gratis de juventud en Bogotá

Los talleres, semilleros y procesos se desarrollarán entre febrero y noviembre de 2026, con encuentros continuos que permiten sostener el aprendizaje en el tiempo, compartir saberes y construir desde la experiencia.

El Semillero Circulando el Circo

se desarrollará en la Casa de la Juventud Antonio Nariño, ubicada en la Plaza del Restrepo. Este espacio propone un entrenamiento corporal enfocado en la fuerza, el equilibrio y la confianza, donde las y los participantes exploran las posibilidades de su cuerpo, aprenden a asumir riesgos de manera consciente y fortalecen la seguridad personal a través del movimiento. Las audiciones se realizarán el 30 de enero y el proceso iniciará el 4 de febrero, con encuentros los miércoles de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

El Semillero Observatorio Escénico de actuación

Tendrá lugar en la Casa de la Juventud Nasqua, en la localidad de Barrios Unidos. Este semillero está orientado a la improvisación, la actuación y la observación sensible del entorno, como herramientas para fortalecer la expresión, la presencia escénica y la seguridad al hablar frente al público. No se requiere experiencia previa. Las audiciones se realizarán el 30 de enero y los encuentros se llevarán a cabo los miércoles de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

El Semillero Puños de Hierro, Alma de Fuego de boxeo

Se desarrollará en la Casa de Juventud Diego Felipe Becerra, en Suba. Este proceso combina entrenamiento físico y mental, promoviendo la disciplina, la concentración y el autocontrol como pilares del desarrollo personal. Está dirigido a jóvenes con o sin experiencia previa. El inicio del semillero será el 5 de febrero, con encuentros los jueves de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

El Semillero Revolución Sonora, enfocado en producción de audio

Se realizará en la Casa de Juventud CACMA, en la localidad de Los Mártires. Este espacio está dirigido a jóvenes interesados en la creación sonora, la grabación y la mezcla, y propone un trabajo colectivo alrededor del sonido como forma de expresión. Para participar se requieren conocimientos básicos en el área. El proceso inicia el 3 de febrero y se desarrollará los martes de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

El Semillero Rodando-Ando de cine

Tendrá lugar en la Casa de Juventud José Saramago, en Bosa. Este semillero invita a las juventudes a explorar el lenguaje audiovisual, aprender a grabar, crear y narrar historias desde su territorio y su experiencia cotidiana. No se requiere experiencia previa, solo interés y curiosidad por el cine. El inicio será el 2 de febrero, con encuentros los lunes de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Semillero Pulso Urbano y graffiti

Se desarrollará en la Casa de la Juventud Aldea de Pensadores, en Engativá. Este espacio propone el graffiti como una forma de expresión artística, identidad y construcción de mensaje en el espacio público. Está dirigido a jóvenes con o sin experiencia previa, que deseen explorar el arte urbano desde el respeto y la creación colectiva. El proceso iniciará el 7 de febrero y se realizará los sábados de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los Semilleros Distritales hacen parte del fortalecimiento de las Casas de Juventud de Bogotá como espacios seguros, gratuitos y abiertos para el encuentro, la creación y el desarrollo de las juventudes en Bogotá.

Conoce sedes de las Casas de Juventud de Bogotá

Consulta aquí la ubicación de las Casas de Juventud de Bogotá en cada una de las localidades:

Casa de la Juventud Antonio Nariño Localidad de Antonio Nariño Carrera. 22 #19-26 sur en el barrio El Restrepo.

Localidad de Antonio Nariño Carrera. 22 #19-26 sur en el barrio El Restrepo. Casa de la Juventud Nasqua Localidad de Barrios Unidos Carrera. 55 #70A-33 Barrio San Fernando.

Localidad de Barrios Unidos Carrera. 55 #70A-33 Barrio San Fernando. Casa de la Juventud José Saramago Localidad de Bosa Calle 70A sur #81G-13 Barrio Bosa La Palestina.

Localidad de Bosa Calle 70A sur #81G-13 Barrio Bosa La Palestina. Casa de la Juventud Nacho Sánchez Localidad de La Candelaria Carrera Tercera Este # 9-58 Barrio Egipto

Localidad de La Candelaria Carrera Tercera Este # 9-58 Barrio Egipto Casa de la Juventud Chapinero Localidad de Chapinero Calle 65A #1-60 Barrio Juan XXIII.

Localidad de Chapinero Calle 65A #1-60 Barrio Juan XXIII. Casa de la Juventud Ayelén Localidad de Ciudad Bolívar Calle 65 A sur #17C-30 Barrio Lucero Bajo.

Localidad de Ciudad Bolívar Calle 65 A sur #17C-30 Barrio Lucero Bajo. Casa de la Juventud Paraíso Localidad de Ciudad Bolívar Carreta 27I #71H-46 sur Barrio El Paraíso.

Localidad de Ciudad Bolívar Carreta 27I #71H-46 sur Barrio El Paraíso. Casa de la Juventud Aldea de Pensadores Localidad de Engativá Calle 70 #88A-07 Barrio Florida Blanca.

Localidad de Engativá Calle 70 #88A-07 Barrio Florida Blanca. Casa de la Juventud Huitaca Localidad de Fontibón Calle 17A #118-25 Barrio El Portal.

Localidad de Fontibón Calle 17A #118-25 Barrio El Portal. Casa de la Juventud Iwoka Localidad de Kennedy Carrera 78N Bis #39-27 sur Barrio Tequendama.

Localidad de Kennedy Carrera 78N Bis #39-27 sur Barrio Tequendama. Casa de la Juventud Cacma Localidad de Los Mártires Calle 24 #27A-31 Barrio Samper Mendoza.

Localidad de Los Mártires Calle 24 #27A-31 Barrio Samper Mendoza. Casa de la Juventud El Caracol Errante Localidad de Rafael Uribe Uribe Calle 48P Bis C sur #4-30 Barrio Molinos II.

Localidad de Rafael Uribe Uribe Calle 48P Bis C sur #4-30 Barrio Molinos II. Casa de la Juventud Damawha Localidad de San Cristóbal Carrera Primera Este #10-48 sur Barrio La María.

Localidad de San Cristóbal Carrera Primera Este #10-48 sur Barrio La María. Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra Localidad de Suba Carrera 125 #132C-82 Barrio Suba La Gaitana.

Localidad de Suba Carrera 125 #132C-82 Barrio Suba La Gaitana. Casa de la Juventud El Frailejón Localidad de Usme Calle 91 sur #4C-26 Barrio El Virrey.

Localidad de Usme Calle 91 sur #4C-26 Barrio El Virrey. Casa Provisional de Juventud CDC Asunción Localidad de Puente Aranda Carrera 32a #1H-06 Barrio La Asunción.

Localidad de Puente Aranda Carrera 32a #1H-06 Barrio La Asunción. Casa de la Juventud Ecoparque Localidad de Usme Diagonal 73C #57-17 Barrio Sierra Morena.

Localidad de Usme Diagonal 73C #57-17 Barrio Sierra Morena. Casa de la Juventud Camilo Torres Restrepo Localidad de Tunjuelito Diagonal 47 sur #53-41 Barrio Venecia.

Revisa a continuación más de las ubicaciones de las Casas de Juventud de Bogotá, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS):