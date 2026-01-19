Policía de Bogotá rescató a una niña de seis años que se encontraba sola y encerrada en un apartamento en Kennedy

Foto: Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá rescató a una menor de edad que pedía auxilio por la ventana de una vivienda en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital del país. Uniformados evidenciaron que la niña se encontraba sola en el inmueble.

La comunidad del barrio Roma de Kennedy, alertó a las autoridades a través de la Línea de Emergencias 123 sobre un presunto caso de abandono de una niña. Uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá acudieron a la zona y hallaron a la menor de seis años que se encontraba sola en un apartamento.

Según la comunidad del barrio Roma, la niña fue observada durante varias horas a través de la ventana de un segundo piso, desde donde pedía auxilio y manifestaba que tenía hambre.

«Al llegar al lugar, los uniformados evidenciaron que la puerta del inmueble se encontraba asegurada, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá para realizar el rescate a través de una ventana», explicó el mayor, Iván Castiblanco, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (e) de la Policía de Bogotá.

La menor fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la verificación y el restablecimiento de sus derechos y en donde se le brindará la protección y atención correspondiente.

El llamado a la ciudadanía es a denunciar oportunamente cualquier situación que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.