Inician obras de urbanismo del Metro y de redes en la calle 41 B sur con avenida Primero de Mayo en Kennedy

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Desde este lunes 19 de enero de 2026, comienzan las obras de urbanismo y redes en la intersección de la calle 41 B sur con la avenida Primero de Mayo en el barrio Ciudad Kennedy Sur y en inmediaciones al parque La Amistad, lo que permitirá a bogotanos y bogotanas, disfrutar de más y mejor espacio público en esta zona de la localidad de Kennedy.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que los trabajos se realizarán en dos etapas y habrá cierres para peatones y vehículos en esta zona de Kennedy. Los cierres estarán vigentes durante las 24 horas.

¡Tenga en cuenta!

Se hará cierre de andenes de la calzada norte y sur de la calle 41B sur con avenida Primero de Mayo de manera no simultánea.

Se hará cierre de la calzada norte y sur de manera no simultánea calle 41B sur con avenida Primero de Mayo.

Para los residentes y comerciantes de la zona, que circulan en vehiculos particulares, pueden tomar los siguientes desvíos:

Para los que transitan por la calle 41B sur en sentido sur a norte

Calle 41B sur en sentido sur a norte, girar al occidente en la avenida Primero de Mayo, tomar al norte la calle 42 sur, girar al oriente la transversal 78H Bis A, luego al norte tomar la calle 41D sur y nuevamente tomar al oriente por la transversal 78H bis.

Para salir del parque La Amistad y tomar avenida Primero de Mayo

Transitar por la transversal 78H Bis al occidente, tomar por la calle 41B sur al norte, luego girar al occidente por la transversal 78H Bis B, posteriormente tomar la transversal 78H Bis A al occidente, luego girar al sur por la calle 42 sur y por último tomar la avenida Primero de Mayo al aoccidente.

Para ingresar al parque la Amistad desde la avenida Primero de Mayo en oriente a occidente

Avenida Primero de Mayo de oriente a occidente, tomar la calle 41 sur al norte, hacer la U al occidente por la transversal 78J y tomar al sur la calle 41 Bis sur y girar por último al occidente por la transversal 78H Bis.