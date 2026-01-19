Bogotá hace un llamado a reconocer la labor de los operarios y operarias de aseo

Foto: UAESP.

En Bogotá trabajan cerca de 5.000 operarios y operarias de aseo que recorren diariamente la capital para garantizar calles, parques y otros espacios públicos limpios, aseados y agradables para el disfrute de toda la ciudadanía. A través de las redes sociales, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) compartió una experiencia que invita a la reflexión: ponerse en los zapatos de un ayudante de recolección de residuos.

Este ejercicio permitió visibilizar que detrás de cada uniforme hay una historia, un ser humano y una familia, y ha tocado fibras profundas al evidenciar la realidad que viven muchos de quienes, con esfuerzo y dignidad, trabajan día a día por mantener la ciudad más limpia y saludable.

Los cerca de 5.000 operarios y operarias de aseo no solo se encargan de la recolección de residuos; con su labor silenciosa sostienen el bienestar colectivo de Bogotá. Son madrugadores incansables, comprometidos y ciudadanos que merecen reconocimiento y respeto.

Para la prestación del servicio público de aseo, Bogotá cuenta con más de 1.400 microrutas destinadas a la recolección de residuos provenientes de distintas actividades, como los residuos domiciliarios, el barrido y limpieza de vías y espacios públicos, el corte de césped y la poda de árboles. Cada una de estas microrutas tiene su propia frecuencia de atención y, en el caso de la recolección de residuos domiciliarios, el servicio se presta con una frecuencia mínima de tres veces por semana, garantizando así la continuidad y eficiencia del sistema.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana para una Bogotá más limpia y ordenada

La Administración distrital invita a la ciudadanía a disponer adecuadamente residuos y escombros, y a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos limpios, seguros y en condiciones dignas.