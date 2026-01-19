    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 19 de enero de 2026 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 19 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5003 – La 5ta 3 – Tarde 0052 – La 5ta 5

    Culona
    Día 3072 – Noche

    Astro Sol
    3071 – Acuario

    Pijao de Oro
    6444 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 2437 – La 5ta 9 – Noche

    Chontico
    Día 5929 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8669 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 5402 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 863 – Noche

    Play Four
    Día 3432 – Noche

    Samán
    Día 3342

    Caribeña
    Día 2644 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 9833 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 1227 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2417 – La 5ta 6 – Tarde 3331 – La 5ta 1

