Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 19 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 19 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5003 – La 5ta 3 – Tarde 0052 – La 5ta 5
Culona
Día 3072 – Noche
Astro Sol
3071 – Acuario
Pijao de Oro
6444 – La 5ta 4
Paisita
Día 2437 – La 5ta 9 – Noche
Chontico
Día 5929 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 8669 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 5402 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 863 – Noche
Play Four
Día 3432 – Noche
Samán
Día 3342
Caribeña
Día 2644 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 9833 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 1227 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 2417 – La 5ta 6 – Tarde 3331 – La 5ta 1