Trump: «No me importa el Premio Nobel»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este lunes que no le importa el Premio Nobel de la Paz, indicando que «Noruega controla totalmente» la selección de los finalistas.

«Noruega lo controla totalmente a pesar de lo que dicen», indicó en una entrevista a NBC News. «Les gusta decir que no tienen nada que ver con eso, pero tienen todo que ver con eso», añadió. «No me importa el Premio Nobel», continuó, reafirmando que, gracias a sus esfuerzos por la paz, ha detenido ocho guerras y salvado muchas vidas.

Mientras, el periodista de PBS News Nick Schifrin reveló previamente el contenido de una carta enviada supuestamente por el inquilino de la Casa Blanca al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. En el documento, Trump habría relacionado directamente el Nobel con su política exterior, sosteniendo que merecía el galardón por haber «detenido ocho guerras» y argumentando que, al no recibirlo, se liberaba de cualquier obligación de priorizar exclusivamente la paz en sus futuras decisiones.

«Estimado Jonas: Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para EE.UU.», escribió, de acuerdo con el texto filtrado.

Según Schifrin, el mensaje para Jonas Gahr Store fue enviado por el personal del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. a varios embajadores europeos en Washington.

En la misiva, el mandatario también cuestiona abiertamente la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, afirmando que el país nórdico no puede proteger la isla «de Rusia o China». Además, pone en duda el «derecho de propiedad» danés, alegando que no existen documentos escritos que lo respalden.

«No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos nuestros que atracaron allí», argumentó.

Por último, Trump reivindicó su papel dentro de la OTAN, asegurando que hizo más por la alianza «que cualquier otra persona desde su fundación». Por lo tanto, «ahora la OTAN debería hacer algo por EE.UU.», razonó, llegando a concluir que «el mundo no está seguro» sin un «control completo y total de Groenlandia» por parte de Washington. (Información RT).