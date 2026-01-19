Nuevos cierres en la calle Primera con transversal 22 por obras de la Línea 1 del Metro
Foto: Empresa Metro de Bogotá.
Desde el martes 20 de enero hasta finales del mes de febrero de 2026, hay nuevos cierres viales en la avenida calle Primera con transversal 22 en el centro de Bogotá, para dar paso a la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!
En cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la transversal 22 con avenida calle Primera, para las actividades de izaje de dovelas (Ver mapa 1).
Según el cronograma presentado por el consorcio Metro Línea 1, a cargo del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, estas actividades se realizarán en horario nocturno de 10:00 p.m. a 5:00 a. m., iniciando el martes 20 de enero y finalizarán a finales del mes de febrero de 2026.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:
Tránsito peatonal
- Los peatones deberán realizar sus recorridos por los senderos peatonales debidamente señalizados y habilitados para su tránsito.
Recomendaciones
- Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales y acatar la señalización dispuesta para ellos, así mismo, realizar los cruces en las esquinas y sitios seguros.
- Se solicita a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- Se insta a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
- Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.
- Se pide a los usuarios de transporte público realizar el ascenso y descenso de los buses, en los paraderos establecidos.