Nuevos cierres en la calle Primera con transversal 22 por obras de la Línea 1 del Metro

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Desde el martes 20 de enero hasta finales del mes de febrero de 2026, hay nuevos cierres viales en la avenida calle Primera con transversal 22 en el centro de Bogotá, para dar paso a la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

En cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la transversal 22 con avenida calle Primera, para las actividades de izaje de dovelas (Ver mapa 1).

Según el cronograma presentado por el consorcio Metro Línea 1, a cargo del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, estas actividades se realizarán en horario nocturno de 10:00 p.m. a 5:00 a. m., iniciando el martes 20 de enero y finalizarán a finales del mes de febrero de 2026.

Mapa 1. Zona de obra.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y transporte público Los usuarios que transitan en sentido sur a norte por la transversal 22 deberán tomar la calle Tercera Sur al oriente, carrera 18A al norte y avenida calle Primera al occidente, por donde se empalmará con su recorrido habitual (Mapa 2). Mapa 2. Desvíos de vehículos particulares y transporte público.

Tránsito peatonal

Los peatones deberán realizar sus recorridos por los senderos peatonales debidamente señalizados y habilitados para su tránsito.

Recomendaciones