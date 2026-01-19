    • Bogotá

    Nuevos cierres en la calle Primera con transversal 22 por obras de la Línea 1 del Metro

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto aérea de la transversal 22 con avenida calle Primera en donde se realizaran cierres por obras de la Línea 1 del Metro.Foto: Empresa Metro de Bogotá.

    Desde el martes 20 de enero hasta finales del mes de febrero de 2026, hay nuevos cierres viales en la avenida calle Primera con transversal 22 en el centro de Bogotá, para dar paso a la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

    En cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la transversal 22 con avenida calle Primera, para las actividades de izaje de dovelas (Ver mapa 1).

    Según el cronograma presentado por el consorcio Metro Línea 1, a cargo del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, estas actividades se realizarán en horario nocturno de 10:00 p.m. a 5:00 a. m., iniciando el martes 20 de enero y finalizarán a finales del mes de febrero de 2026.

    Movilidad Bogotá cierres por obras Metro en transversal 22 con calle 1 mapa
    Mapa 1. Zona de obra.

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

    Tránsito de vehículos particulares y transporte público

    • Los usuarios que transitan en sentido sur a norte por la transversal 22 deberán tomar la calle Tercera Sur al oriente, carrera 18A al norte y avenida calle Primera al occidente, por donde se empalmará con su recorrido habitual (Mapa 2).

    Movilidad Bogota? cierres por obras Metro en transversal 22 con calle 1 mapa 2

    Mapa 2. Desvíos de vehículos particulares y transporte público.

    Tránsito peatonal

    • Los peatones deberán realizar sus recorridos por los senderos peatonales debidamente señalizados y habilitados para su tránsito.

    Recomendaciones

    • Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales y acatar la señalización dispuesta para ellos, así mismo, realizar los cruces en las esquinas y sitios seguros.
    • Se solicita a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
    • Se insta a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
    • Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.
    • Se pide a los usuarios de transporte público realizar el ascenso y descenso de los buses, en los paraderos establecidos.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte