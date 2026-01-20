Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 21 y jueves 22 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este miércoles 21 y jueves 22 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Miércoles 21 de enero de 2026

—

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

San Cristobal

Vitelma, Buenos Aires

De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Soacha Centro, Portoalegre

De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 15 a la Calle 22

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

—

Jueves 22 de enero de 2026

—

Suba

Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego, San José del Prado

De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur entre Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A

De la Calle 37 Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 72N a la Transversal 73D (Primera de Mayo)

De la Calle 40 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Transversal 74F (Primera de Mayo) a la Transversal 72I

De la Calle 41 Bis Sur a la Calle 42B Bis C Sur, entre la Carrera 74 a la Carrera 72J Bis

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Teusaquillo

La Soledad, Las Americas, Centro Administrativo Distrital, El Carmelo, Santa Teresita

De la Calle 45 a la Calle 34, entre la Carrera 18A a la Avenida Carrera 30

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.