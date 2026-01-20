    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 20 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 20 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 8071 – La 5ta 9 – Tarde 0645 – La 5ta 1

    Culona
    Día 7058 – Noche

    Astro Sol
    2871 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    4676 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 8621 – La 5ta 3 – Noche

    Chontico
    Día 8477 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4801 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 4712 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 743 – Noche

    Play Four
    Día 1038 – Noche

    Samán
    Día 4512

    Caribeña
    Día 2426 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 9950 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 9494 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4136 – La 5ta 5 – Tarde 8477 – La 5ta 0

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte