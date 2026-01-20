Resultados de las loterías y chances de este martes 20 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 20 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8071 – La 5ta 9 – Tarde 0645 – La 5ta 1
Culona
Día 7058 – Noche
Astro Sol
2871 – Signo Aries
Pijao de Oro
4676 – La 5ta 0
Paisita
Día 8621 – La 5ta 3 – Noche
Chontico
Día 8477 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 4801 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 4712 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 743 – Noche
Play Four
Día 1038 – Noche
Samán
Día 4512
Caribeña
Día 2426 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 9950 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 9494 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 4136 – La 5ta 5 – Tarde 8477 – La 5ta 0