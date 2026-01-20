Pico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 21 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2
–(Foto Movilidad). La restricción del pico y placa en Bogotá este miércoles 21 de enero de 2026 corresponde a los vehículos particulares con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Taxis y Transporte Especial No pueden transitar los que tienen placa terminada en 1 y 2. Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.
Hay que tener en cuenta que las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en los días impares.
Restricción del pico y placa para vehículos particulares el resto de semana aplica así:
Jueves 22 de enero: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Viernes 23 de enero: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Sábado 24 de enero: No aplica
Domingo 25 de enero: No aplica
La restricción del pico y placa para taxis el resto de semana aplica así:
Jueves 22 de enero: placas terminadas en 3 y 4
Viernes 23 de enero: placas terminadas en 5 y 6
Sábado 24 de enero: placas terminadas en 7 y 8
Domingo 25 de enero: No aplica
La restricción del pico y placa para Transporte Especial (automóvil, camioneta o campero de 4 pasajeros sin incluir el conductor), rige así:
Miércoles 21 de enero: placas terminadas en 1 y 2
Jueves 22 de enero: placas terminadas en 3 y 4
Viernes 23 de enero: placas terminadas en 5 y 6
Sábado 24 de enero: placas terminadas en 7 y 8
Domingo 25 de enero: No aplica
Multas y sanciones
Incumplir la restricción del pico y placa puede resultar en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Son $711.750.
Además, el vehículo podría ser inmovilizado y trasladado a los patios.
Pico y placa solidario
Los conductores que deseen evitar las restricciones pueden optar por el programa de pico y placa solidario, que permite, mediante el pago de una tarifa, obtener un permiso especial para circular sin restricciones.