EE.UU. incauta otro buque petrolero en el Caribe

–Fuerzas militares de EE.UU. detuvieron «sin incidentes» al buque petrolero Sagitta, que «operaba desafiando la cuarentena» establecida unilateralmente por el presidente estadounidense, Donald Trump, para buques sancionados en el Caribe, informó este martes el Comando Sur.

«Demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal», aseguró el mando conjunto a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept. This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

TRADUCCIÓN:

A través de #OpSouthernSpear, el @DeptofWar es inquebrantable en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental en asociación con @USCG, @DHSgov y @ElDepartamento de Justicia. Esta mañana, las fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron el buque a motor Sagitta sin incidentes. La detención de otro petrolero que opera desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump a buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea petróleo coordinado de manera adecuada y legal. Mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad.

Estas operaciones están respaldadas por todo el poder que nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegó en el Caribe.

————————————

La semana pasada EE.UU. informó haber incautado otro petrolero, erigiéndose en el sexto de las últimas semanas que llevaba petróleo venezolano o lo había hecho en el pasado.

«Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe», dijo este martes el Comando Sur, que también indicó que el operativo se enmarcó en la Operación ‘Southern Spear’ (‘Lanza del Sur’, en español).

En noviembre de 2025, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el comienzo de la ‘Lanza del Sur’ con la misión de «eliminar a los narcoterroristas» del continente. «El hemisferio occidental es el vecindario de EE.UU., y lo protegeremos», sostuvo. (Información RT).