Otro accidente de tren en España deja un muerto y 14 heridos

–(Foto @bomberscat). Un muerto y al menos 14 heridos dejó el choque de un tren de cercanías con un muro de contención que había caído a la vía en la provincia de Barcelona (España), según los primeros reportes proporcionados este martes (20.01.2026) por la Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España. La víctima fatal es el maquinista del tren.

El accidente ocurrió entre las poblaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, en una jornada de intensas precipitaciones en toda la región. «Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje», indicó Protección Civil en su cuenta de X (Twitter), especificando que los servicios de emergencia se encuentran «atendiendo a las personas heridas».

Así de terrorífica ha quedado la escena tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Martorell, que se dirigía hacia Manresa, Barcelona, Cataluña. El incidente se produjo cuando el tren colisionó con un muro caído que obstruía las vías. pic.twitter.com/8Sv3uwF7VP — Jefe Hispano (@JefeHispano) January 20, 2026



El alcalde de Gelida, Lluís Valls, dijo a Catalunya Radio que «hay entre cuatro y seis personas graves y el resto tienen heridas leves”. Hasta el lugar del accidente llegaron una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos con 70 funcionarios para hacer frente a un accidente que ocurre solo dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen.

Las autoridades estiman que el muro colapsó sobre las vías debido al reblandecimiento del terreno tras varios días con fuertes lluvias. Los bomberos ya apuntalaron la construcción para evitar que se siga derrumbando. Asimismo, debieron rescatar del convoy accidentado a un pasajero, que había quedado atrapado en su interior. Durante la jornada, la tormenta había obligado a suspender varios recorridos ferroviarios.

También se reportó un segundo incidente, donde un tren que recorría el tramo entre las estaciones de Blanes y Macanet descarriló, sin que se registraran heridos. En este caso, la causa fueron unas rocas que cayeron sobre la vía también como consecuencia del temporal. Por ello, el servicio de la línea R1 quedó suspendido hasta que se terminen las investigaciones y se limpie la vía. (Información DW).