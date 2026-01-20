Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes enero 20, 2026 -Dólar TRM $3,682.97 (vigente 21 de enero) -Euro $ 4,293.80 -Bitcoin US$ 89.620,50 Tasa de Interés -DTF: 8,95% -UVR: $ 397,43 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,71 -Petróleo Brent US$ 60,34 -Oro-Compra Banco de la República $ 527.407,15 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorCancillería confirma que nuevo modelo de pasaportes avanza sin contratiempos y mantiene continuidad del servicio Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 21 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Intoxicación masiva con agua afectó a 31 niños en Barranquilla Iván Briceño domingo octubre 27, 2013 Economía Proexport abrió oficina comercial en París Mario Murcia martes enero 25, 2011 Nacional Con más casas gratis y una meta de 10 mil viviendas de cuota inicial llega el Gobierno Nacional al Huila Giovanni Alarcón M. viernes junio 17, 2016 Nacional Con agua y saneamiento, Aguas Nacionales aporta al bienestar de los colombianos Manuel Reyes Beltran jueves julio 2, 2020