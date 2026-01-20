Postúlese a las 518 vacantes esta semana y de manera virtual

Foto: Portal Bogotá

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 518 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 24 de enero de 2026. La convocatoria incluye 161 vacantes que no requieren experiencia previa y el resto de las ofertas no exige ma?s de cuatro an?os de experiencia. Hay cargos en sectores econo?micos como servicios, comercio, transporte, industria y construccio?n. Postúlate de manera virtual.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 24 de enero de 2026, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno. Los salarios de las vacantes oscilan entre uno y cuatro salarios mi?nimos, dependiendo del cargo y nivel de formacio?n. La mayoría de vacantes abarcan distintos perfiles y niveles de formación, desde cargos operativos y comerciales hasta técnicos y profesionales y permite que quienes cuentan con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren alternativas acordes con sus aspiraciones. Algunas de las vacantes son: Monitor.

Auxiliar de bodega.

Impulsador.

Mercaderista.

Asesor de cartera call center cobranza.

Conductor tienda a tienda.

Auxiliar administrativo.

Te?cnico CCTV .

Auxiliar contable.

Oficial de obra.

Ayudante de obra.

Herrero.

Agente call center cartera cobranzas.

Vendedor presencial punto fijo.

Operario de produccio?n.

Auxiliar logi?stico / auxiliar de almace?n.

Auxiliar de obra.

Asesores comerciales.

Te?cnico montallantas.

Mesero / auxiliar de barra.

Ingeniero de ventas y soporte te?cnico.

Coordinador de importaciones.

Ejecutivo de operaciones.

Coordinador financiero senior.

Te?cnico instalador en carpinteri?a meta?lica.

Auxiliar administrativo y comercial.

Auxiliar de bodega e inventario.

Operador de bus zonal.

Requisitos: Registra tu hoja de vida y postúlate.