Postúlese a las 518 vacantes esta semana y de manera virtual
Foto: Portal Bogotá
¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 518 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 24 de enero de 2026. La convocatoria incluye 161 vacantes que no requieren experiencia previa y el resto de las ofertas no exige ma?s de cuatro an?os de experiencia. Hay cargos en sectores econo?micos como servicios, comercio, transporte, industria y construccio?n. Postúlate de manera virtual.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 24 de enero de 2026, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.
Los salarios de las vacantes oscilan entre uno y cuatro salarios mi?nimos, dependiendo del cargo y nivel de formacio?n.
La mayoría de vacantes abarcan distintos perfiles y niveles de formación, desde cargos operativos y comerciales hasta técnicos y profesionales y permite que quienes cuentan con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren alternativas acordes con sus aspiraciones. Algunas de las vacantes son:
- Monitor.
- Auxiliar de bodega.
- Impulsador.
- Mercaderista.
- Asesor de cartera call center cobranza.
- Conductor tienda a tienda.
- Auxiliar administrativo.
- Te?cnico CCTV .
- Auxiliar contable.
- Oficial de obra.
- Ayudante de obra.
- Herrero.
- Agente call center cartera cobranzas.
- Vendedor presencial punto fijo.
- Operario de produccio?n.
- Auxiliar logi?stico / auxiliar de almace?n.
- Auxiliar de obra.
- Asesores comerciales.
- Te?cnico montallantas.
- Mesero / auxiliar de barra.
- Ingeniero de ventas y soporte te?cnico.
- Coordinador de importaciones.
- Ejecutivo de operaciones.
- Coordinador financiero senior.
- Te?cnico instalador en carpinteri?a meta?lica.
- Auxiliar administrativo y comercial.
- Auxiliar de bodega e inventario.
- Operador de bus zonal.
Requisitos:
Registra tu hoja de vida y postúlate.
¿Cómo aplicar?
Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.
Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.
Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.