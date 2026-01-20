Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

Educación para al vida en familia.

Esta es la lección 918 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, EL MACHISMO EN LA CULTURA MUSICAL.

El machismo es, tomado de la red, “La actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.” El hombre dispone y la mujer obedece. Amigo lector, amiga lectora, ¿Ud. tiene alguna experiencia cercana a este comportamiento?

El machismo se enseña y de manera subliminal con mucha frecuencia en las canciones y de todos los géneros. Desde la música popular hasta la llamada música culta. Casi todas las óperas tienen una escena de muerte y de violencia contra las mujeres.

Dos eventos importantes han sucedido en este enero de 2026.

El primer evento fue la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, un ejemplo de ascenso en el mundo social, gracias a la virtud sobresaliente de ser un cantante de música popular que logró llenar espacios públicos. Murió a los 34 años en plena juventud.

Su canción más representativa de su autoría, es lo que dicen sus seguidores, fue la que llamo el aventurero y que se escucha así:

Yo soy un vagabundo

que ando por el mundo

derrochando amor;

Yo soy un mujeriego

pobre y muy sincero

con el corazón

Me gusta la farra,

las mujeres buenas,

vivir con amigos

vaciando botellas,

me gusta la vida

me encanta el amor

Las mujeres, sus seguidoras, cantan y bailan esta canción y es posible que acepten que sus parejas, sus maridos sean mujeriegos y rieguen hijos a diestra y siniestra. Recordemos a Diomedes Díaz y a nivel internacional y de actualidad a Julio Iglesias, hoy en serios líos judiciales en España por abusos sexuales.

Una voz femenina me dice, con razones válidas, con el mayor respeto por ser reciente la muerte de Yeison, que le demos respuesta a Yeison con su misma canción, pero con la siguiente letra:

Yo soy una vagabunda

Que ando por el mundo

Derrochando amor;

Yo soy busca hombres

Pobre y muy sincera

Con el corazón.

Me gusta la farra,

Los hombres bien buenos,

Vivir con amigos

Vaciando botellas,

Me gusta la vida

Me encanta el amor.

La propuesta es para saber si los hombres y las mujeres, con esta letra manifiestan la misma alegría que con la letra machista original.

El segundo evento es la celebración del centenario del nacimiento del ídolo de la canción ranchera don José Alfredo Jiménez. Se celebró el 18 de enero de este 2026.

José Alfredo murió a los 47 años, en plena juventud.

La canción de su autoría que tiene inmensa audiencia en nuestro medio es El rey que dice así:

Dirás que no me quisiste

Pero vas a estar muy triste

Y así te vas a quedar

Con dinero y sin dinero

Hago siempre lo que quiero

Y mi palabra es la ley

No tengo trono ni reina

Ni nadie que me comprenda

Pero sigo siendo el rey

Esta canción de machismo puro la dedican las señoras a sus parejas como serenata en todos los cumpleaños.

Son miles los ejemplos de hombres machistas y de mujeres machistas que tenemos a nuestro alrededor. Hasta la mujer que defiende a su pareja que la maltrata porque considera que ese hombre tiene derecho a maltratarla.

Que estos dos eventos sirvan para que, hombres y mujeres, seamos capaces de recuperar el trato digno, respetuoso, en la familia y la sociedad.

Su amigo, abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez