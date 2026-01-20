Tijeretazo de $16 millones al sueldo de los congresistas; a partir del 20 de julio no recibirán prima especial de servicios

–El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el Decreto 0030 de 2026, eliminó la prima de servicios que venían disfrutando los congresistas y que equivalía a más de $16 millones de pesos mensuales, tras concluir que la remuneración percibida por los llamados padres de la patria «resulta desproporcionada con relación al ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

Concretamente, fue derogado el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, expedido durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, siendo ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, actual precandidato a la presidencia.

Esta nueva disposición establece que a partir del 20 de julio, cuando asume el nuevo congreso, “no se reconocerá ni se pagará a los congresistas la prima creada mediante el Decreto 2170 de 2013 ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha disposición”.

Actualmente, un congresista gana alrededor de $45.4 millones de pesos mensuales, compuesto por asignación básica, gastos de representación y la famosa prima de servicios.

Este es el desglose salarial:

-Asignación Básica: $10.498.210.

-Gastos de Representación: $18.663.490.

-Prima de Servicios: $16.256.837.

-Total: $45.418.537

Sin embargo, el secretario General del Senado contabiliza ingresos totales superiores a los $89 millones mensuales, incluyendo bonificaciones y otras gabelas.

En el sector público, hay sueldos mucho más altos. Los generales de la Policía reciben $66 millones mensuales y los magistrados de las altas cortes, $60 millones.

El sueldo del presidente de la República está por debajo: Cerca de $53 millones de pesos mensuales.

Mientras tanto, los ministros ganan aproximadamente $26.875.924 mensuales.

Por su parte, los alcaldes y gobernadores de categoría especial tienen un límite de aproximadamente $21.5 millones, pero el mandatario de Bogotá puede superar los $32 millones con la prima técnica. Visión general creada por IA.