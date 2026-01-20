Volcán Puracé sigue dando avisos de gran actividad; columna de ceniza superó los 300 metros

–El volcán Puracé, de la cadena volcánica Los Coconucos, ubicado a escasos 27 kilómetros de Popayán, la capital del Cauca, entre ayer y hoy continúó presentando sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico. Estos sismos se localizaron bajo el cráter, a profundidades inferiores a 1 km, y estuvieron relacionados con procesos de circulación y liberación de gases volcánicos hacia la atmósfera, informó en nuevo boletín extraordinario el Servicio Geológico Colombiano.

Una de estas señales estuvo asociada con una emisión de ceniza que se dispersó principalmente hacia el suroeste, de acuerdo con la dirección de los vientos, alcanzando alturas superiores a 300 metros sobre la cima del volcán.

Además, se continuó registrando actividad sísmica de baja magnitud asociada con procesos de fracturamiento de roca.

Estos sismos se localizaron principalmente bajo el volcán Piocollo, con profundidades entre 1 y 3 km.

El reporte destaca que se continúan registrando emisiones de dióxido de azufre (SO?) y persiste la salida de gases a través de grietas en los cráteres de los volcanes Curiquinga y Piocollo, sin que hasta el momento se identifiquen emisiones de ceniza asociadas. Las observaciones satelitales indican una disminución en la intensidad de la anomalía térmica en el cráter del volcán Puracé.

Mientras tanto se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar al estado de alerta Amarilla (mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen.

Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como a sus alrededores. Sugerimos seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Naranja : Volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.