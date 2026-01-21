Arrancan las obras de la ciclorruta entre Funza y Siberia 

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

El departamento de Cundinamarca marca un hito en movilidad sostenible con el inicio de las obras de cicloinfraestructura en el corredor vial Funza-Siberia la Sabana de Bogotá. El proyecto rompe los estándares de ingeniería en el país al contemplar un ancho de 3.80 metros, una dimensión sin precedentes que supera incluso la medida de un carril para vehículos de carga, garantizando la segregación total y segura de los ciclistas.

El inicio de esta intervención, liderada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel y la alcaldesa del municipio de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, responde a la necesidad crítica de reducir los índices de siniestralidad en la zona. Con 370 incidentes viales registrados recientemente en este sector industrial, la obra se prioriza como una solución técnica definitiva para dignificar el trayecto de los miles de trabajadores que pedalean a diario por la provincia de Sabana Occidente.

“Esta obra es una necesidad histórica en nuestro municipio. Le dice a los biciusuarios de esta región que trabajamos por su salud y seguridad”: Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza.

Inversión y gestión de recursos

La construcción de este tramo específico demanda una inversión de $ 27.700 millones. Este esfuerzo financiero es el resultado de una gestión de cofinanciación, liderada por la Administración Departamental, que integra recursos de tres niveles:

Nación: aporta $ 83.380 millones para el gran proyecto regional.

Gobernación de Cundinamarca: destina $1 7.000 millones para el cierre financiero del Plan de Cicloinfraestructura.

Alcaldía de Funza: suma $ 1.200 millones para las adecuaciones en su jurisdicción.

Detalles de la obra en marcha

Los 6.41 kilómetros que comienzan a intervenirse (5.29 kilómetros en Funza y 1.25 kilómetros en Tenjo) forman parte de una red estratégica que facilitará la conexión segura entre los municipios de Funza, Mosquera y Madrid, extendiéndose hasta El Corzo. La obra contará con especificaciones técnicas de vanguardia:

320 luminarias solares: iluminación autónoma y sostenible para proteger a quienes transitan en la madrugada y la noche.

Andenes de 1.80 metros: espacio exclusivo para peatones, eliminando el riesgo de circular sobre la calzada vehicular o la ciclorruta.

Puente sobre el Humedal Gualí: estructura que asegura la continuidad del flujo ciclístico respetando el entorno ambiental.

Cundinamarca como referente nacional en movilidad segura

Con un cronograma de ejecución de 12 meses, este proyecto posiciona al departamento como el territorio con la red de ciclorrutas más segura y moderna del país. Al integrar tecnología solar, conectividad regional y dimensiones récord en la calzada, la administración departamental transforma la infraestructura vial en un seguro de vida real para sus ciudadanos.