Tras persecución de la Policía, detenidos dos hombres armados acusados de hurto a repartidores en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía de Bogotá logró la captura dos hombres que mediante amenazas e intimidaciones con arma de fuego, hurtaban a repartidores de mercancías en la localidad de Bosa, al sur occidente de Bogotá. Estas personas al notar la presencia de las autoridad, emprendieron la huida en una motocicleta, pero con ayudas de patrullas, fueron interceptados.

Mediante actividades de registro y control, uniformados de la Policía de Bogotá lograron la captura de dos personas por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento se registró en el barrio San Antonio de Escocia, cuando los policías observaron a dos hombres que intimidaban con un arma de fuego a dos ciudadanos que se encontraban repartiendo encomiendas.

«Al notar la presencia policial, los presuntos delincuentes emprendieron la huida a bordo de una motocicleta, iniciándose un seguimiento que permitió su interceptación. Durante el procedimiento, se les halló un arma de fuego», aseguró el mayor, Luis Enrique Perez Páez, comandante Estación de Bosa de la Policía de Bogotá (e).

Los capturados, de 30 y 32 años de edad, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados. Es de anotar que uno de los detenidos presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.