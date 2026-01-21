Policía y Bomberos rescataron a dos niñas emberá de 4 y 7 años, abandonadas en una vivienda del barrio Ricaurte

Foto: Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá, a través de su Grupo de Infancia y Adolescencia, con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, rescató a dos niñas de la comunidad Emberá que se encontraban en aparente estado de abandono al interior de una vivienda en el barrio Ricaurte. La comunidad alertó a las autoridades, ante el llanto de las menores de edad y sus llamados de ayuda.

Tras el reporte a la Línea de Emergencias 123 por parte de residentes del barrio Ricaurte de la localidad de Los Mártires, las autoridades arribaron a un inmueble en el que fueron halladas dos niñas 4 y 7 años pertenecientes a la comunidad Emberá sin compañía de sus padres, adultos o tutores responsables.

«El llanto de las menores, quienes pedían alimento desde las rejas del inmueble, alertó a ciudadanos que transitaban por el sector, quienes de manera oportuna informaron a las autoridades. De inmediato, los uniformados se desplazaron al lugar y, con la autorización previa de uno de los propietarios de la vivienda, ingresaron al inmueble», expresó el mayor Iván Castiblanco, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá (e).

El operativo de rescate, contó con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, para poder ingresar a una de las habitaciones de la vivienda en la que se encontraban las dos menores de edad encerradas bajo llave.

Con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar la protección de sus derechos, las menores fueron trasladadas al Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF), donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos y se realizó la respectiva valoración médica.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá hacen un llamado a la ciudadanía para que vele por el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, y a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que ponga en riesgo su vida o integridad.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.