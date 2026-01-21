Bogotá inicia adjudicación de contrato para obras del parque Guacamayas en San Cristóbal

Foto: Secretaría Distrital del Hábitat.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), anunció el inicio del proceso de adjudicación de contrato para obras del parque Guacamayas, ubicado en la localidad de San Crsitóbal, al suroriente de Bogotá.

La Secretaría Distrital del Hábitat sostuvo un encuentro con la comunidad del sector del parque Guacamayas de socializar el anuncio la adjudicación del contrato para la culminación de las obras y del cronograma del pronto inicio de los trabajos en este importante espacio público. La jornada contó con la participación de líderes comunitarios y habitantes del área de influencia, fortaleciendo el diálogo directo y la confianza con la ciudadanía.

El parque Guacamayas contempla una intervención integral de 8872.44 metros cuadrados, que incluye la construcción de una cancha multifuncional, juegos infantiles y biosaludables, iluminación de zonas verdes, diseño paisajístico, muros de contención, pacificación vial en concreto estampado, pasarela tipo mirador, andenes, escaleras, redes hidrosanitarias, señalización y mobiliario urbano, entre otros elementos que mejorarán la calidad del espacio público del sector.

Durante el encuentro, la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, destacó que en diciembre se adjudicó un nuevo contrato por más de 4000 millones de pesos para terminar las obras, así como una interventoría independiente por 578 millones de pesos.

“Hoy esta obra es una realidad. Ya adjudicamos el contrato y la interventoría, lo que garantiza no solo la reactivación inmediata de los trabajos, sino también su ejecución. En cumplimiento de la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, el Distrito avanza con hechos concretos para dar confianza a la ciudadanía, construir y terminar las obras.”, expresó la secretaria Velasco.

El parque Guacamayas hace parte del Proyecto Integral de Revitalización del Cable Aéreo o TransMiCable de San Cristóbal, una iniciativa estratégica que busca mejorar el bienestar de los habitantes mediante intervenciones que fortalecen la seguridad, la accesibilidad y la calidad del espacio público, especialmente en los entornos cercanos a las estaciones del sistema.

Por su parte, Zoraida Valdés, líder comunitaria del sector, destacó la importancia de este anuncio para la comunidad: “Para nosotros es muy significativo que hoy se nos dé una respuesta concreta. Llevamos mucho tiempo esperando la culminación de este parque y saber que las obras se reactivan nos devuelve la tranquilidad y la esperanza, especialmente para nuestros niños, jóvenes y adultos mayores”.

Con este encuentro, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), reafirman su compromiso con la recuperación del espacio público y con el trabajo articulado con la comunidad de San Cristóbal, avanzando con hechos concretos en proyectos que transforman el territorio y fortalecen la vida en comunidad.