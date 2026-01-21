Bogotá declara desierto proceso de selección de proyecto Centro de Comercio Mayorista San Victorino

Foto: RenoBo.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) informó que el proceso de convocatoria pública IP-06- 2024 para la cesión de derechos fiduciarios para la comercialización, financiación y ejecución del Proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino, en el centro de Bogotá, fue declarado desierto luego de que el proponente no subsanara de manera integral los requisitos exigidos por el Distrito, en el traslado del informe de evaluación, razón por la cual no fue habilitado, conforme a las condiciones contenidas en los documentos del proceso.

La decisión fue adoptada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) acogiendo las recomendaciones del Comité Evaluador, tras un análisis técnico, jurídico y financiero riguroso, en aplicación de los principios de legalidad, selección objetiva, transparencia y protección del interés público. La evaluación se realizó con base en reglas claras, previamente definidas y publicadas en Secop II. En particular, el Comité Evaluador constató que el proponente no logró subsanar el requisito financiero de disponibilidad de fondos.

Se considera además que el plazo otorgado al proponente para subsanar fue plenamente razonable y proporcional, pues supera los estándares mínimos fijados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, reforzando la transparencia y el debido proceso.

El proceso del Proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino, se adelantó bajo un esquema de máxima publicidad y transparencia, a través de la plataforma SECOP II, como consta en el siguiente enlace: https://acortar.link/eY8yfM

Se realizaron más de 11 mesas de socialización con comerciantes, ex-propietarios, ciudadanía y desarrolladores, dando respuesta motivada a más de 430 observaciones. Adicionalmente, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) realizó una evaluación de la propuesta bajo el principio de debida diligencia reforzada, contando con el acompañamiento permanente y preventivo de entes de control distritales y nacionales.

RenoBo reitera que todas las decisiones adoptadas están debidamente soportadas, documentadas y disponibles para consulta pública, y que su actuación estuvo orientada en todo momento a proteger los recursos de la ciudad y a garantizar procesos de renovación urbana sólidos, legales y transparentes.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) mantiene su compromiso con la revitalización de San Victorino y continuará trabajando en la estructuración de proyectos urbanos que respondan al interés general, con rigor técnico, apego a la ley y total transparencia. Para hablar del futuro de este proceso de revitalización urbana, escribe a través del correo electrónico: ventanillaunica@renobo.com.co.