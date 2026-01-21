Catastro reporta $ 945 billones y aumento del 2,9 % de valorización en Bogotá

Foto: Catastro Bogotá

Para el 2026, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) estima que el valor catastral de Bogotá es de 945 billones de pesos, esto indica que la ciudad, en materia inmobiliaria, se ha valorizado un 2,9 % con respecto al 2025, cuando el avalúo catastral de la ciudad fue de $ 919 billones.

Los predios en propiedad horizontal en el 2026 continúan incrementando su participación en el inventario de la ciudad, siendo el 69,8 % del censo total de predios de la ciudad, es decir, 0,8 puntos porcentuales más que el año anterior; este incremento muestra que en la ciudad continúa la tendencia urbanística del aumento de la propiedad horizontal.

Datos que muestran la realidad catastral de Bogotá

Bogotá hoy está compuesta por 2.965.917 predios y 312,9 millones de metros cuadrados construidos. En materia de construcción, Bogotá sigue avanzando, con un crecimiento del 1,9 %, equivalente a más de 5,95 millones de metros cuadrados nuevos.

En 2026 se incrementó el número de predios del censo inmobiliario en 75.666. De estos predios el 76,3 % tienen uso residencial y se ubican principalmente en estratos 2 (24 %), 3 (33 %) y 4 (24 %), el resto lo conforman actividades como comercio, oficinas y universidades y colegios, entre otros.

La directora de Catastro Bogotá, Olga Lucía López Morales comentó al respecto que “este comportamiento urbano es más que una cifra: refleja la importancia de contar con un catastro actualizado, que dispone información estratégica para planear, ordenar y proyectar a la capital del país”.

Se identificó que las localidades con mayores incrementosrespecto del año anterior en área construida fueron Usme, Bosa y Los Mártires y en número de predios fueron Los Mártires, Bosa y Fontibón, con incrementos del 6,18 %, 6,07 % y 5,38 % respectivamente.

La localidad que más creció en número de predios fue Los Mártires llegando a 45.850 predios, un 6,18 % más que la vigencia anterior y la que menos creció fue Sumapaz con un del 0,06% con respecto al 2025.

Para 2026, el valor catastral total de Bogotá llega a 945 billones de pesos, con crecimientos destacados en San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar.

Cada uno de estos cambios queda registrado en la base catastral de la ciudad, una herramienta esencial para entender cómo evoluciona Bogotá y hacia dónde está creciendo.

¿Cómo se actualiza el censo inmobiliario?

Desde 1998 Catastro Bogotá inició el proceso de actualización de información catastral y desde el año 2011 se ha venido realizando esta actualización anualmente.

La recolección de información de los bienes inmuebles que tiene Bogotá se realiza por medio de un ejercicio técnico de actualización de datos físicos y de valor de mercado de forma presencial, a partir de procesamiento y análisis de imágenes, además a partir de mecanismos de colaboración con la ciudadanía.

Actualizar año tras año el censo inmobiliario permite a la ciudadanía tener datos reales sobre los predios, las áreas, los usos y el crecimiento en general de Bogotá que hoy se compone de 2.965.917 predios y 312,9 millones de metros cuadrados construidos.