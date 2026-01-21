Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles enero 21, 2026 -Dólar TRM $3,669.15 (vigente 22 de enero) -Euro $ 4,301.40 -Bitcoin US$ 90.100,10 Tasa de Interés -DTF: 8,95% -UVR: $ 397,46 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,63 -Petróleo Brent US$ 60,55 -Oro-Compra Banco de la República $ 534.078,60 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorArrancan las obras de la ciclorruta entre Funza y Siberia Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 22 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Covid-19 Mineros de subsistencia y pequeños mineros ya cuentan con Protocolo unificado de Bioseguridad Manuel Reyes Beltran miércoles julio 1, 2020 Nacional Nuevas obras para el acueducto de Ibagué beneficiarán a más de 116.000 personas Giovanni Alarcón M. jueves marzo 3, 2016 Deportes Bogotá tributó un multitudinario y caluroso homenaje a los medallista olímpicos Ariel Cabrera miércoles agosto 15, 2012 Nacional El país no sabe a qué precio negociará la paz con las Farc: ex MinHacienda Carolina Urrego lunes septiembre 3, 2012