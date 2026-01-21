Hay cierres temporales de bibliotecas y servicios de BibloRed por inventarios durante enero
Foto: BibloRed – @EsteMichael.
Del 21 al 29 de enero de 2026, 28 bibliotecas públicas, dos salas de lectura y las 12 BibloEstaciones de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) contarán con cierres parciales debido a la realización del inventario anual. ¡Conoce detalles y programa tus visitas!
Los inventarios se realizan cada año en los espacios bibliotecarios con el objetivo de tener al día, revisar y organizar los materiales bibliográficos y lúdicos. Este proceso mejora la experiencia de las y los usuarios que acceden a la bibliografía para consultas y lecturas.
Programación de inventarios en bibliotecas y servicios de BibloRed durante enero
A continuación, te dejaremos las fechas de los cierres parciales que tendrá cada espacio bibliotecario:
21 de enero
- BibloEstación Portal Américas.
22 de enero
- BibloEstación Portal Sur.
27 de enero
- BibloEstación San Diego.
- BibloEstación General Santander.
- BibloEstación Portal 20 de Julio.
27 de enero
- Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal.
- Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo.
Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba.
28 de enero
- BibloEstación Portal El Dorado.
- BibloEstación Portal Usme.
- BibloEstación Ricaurte.
29 de enero
- BibloEstación Tunal TransMiCable.