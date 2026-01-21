    • Bogotá

    Hay cierres temporales de bibliotecas y servicios de BibloRed por inventarios durante enero

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de Colaboradora de la Biblioteca Lago Timiza Foto: BibloRed – @EsteMichael.

    Del 21 al 29 de enero de 2026, 28 bibliotecas públicas, dos salas de lectura y las 12 BibloEstaciones de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) contarán con cierres parciales debido a la realización del inventario anual. ¡Conoce detalles y programa tus visitas!

    Los inventarios se realizan cada año en los espacios bibliotecarios con el objetivo de tener al día, revisar y organizar los materiales bibliográficos y lúdicos. Este proceso mejora la experiencia de las y los usuarios que acceden a la bibliografía para consultas y lecturas.

    Programación de inventarios en bibliotecas y servicios de BibloRed durante enero

    A continuación, te dejaremos las fechas de los cierres parciales que tendrá cada espacio bibliotecario:

    21 de enero

    • BibloEstación Portal Américas.

    22 de enero

    • BibloEstación Portal Sur.

    27 de enero

    • BibloEstación San Diego.
    • BibloEstación General Santander.
    • BibloEstación Portal 20 de Julio.

    27 de enero

    • Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal.
    • Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo.

    • Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba.

    28 de enero

    • BibloEstación Portal El Dorado.
    • BibloEstación Portal Usme.
    • BibloEstación Ricaurte.

    29 de enero

    • BibloEstación Tunal TransMiCable.

    Giovanni Alarcón M.
