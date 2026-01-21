Hay cierres temporales de bibliotecas y servicios de BibloRed por inventarios durante enero

Foto: BibloRed – @EsteMichael.

Del 21 al 29 de enero de 2026, 28 bibliotecas públicas, dos salas de lectura y las 12 BibloEstaciones de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) contarán con cierres parciales debido a la realización del inventario anual. ¡Conoce detalles y programa tus visitas!

Los inventarios se realizan cada año en los espacios bibliotecarios con el objetivo de tener al día, revisar y organizar los materiales bibliográficos y lúdicos. Este proceso mejora la experiencia de las y los usuarios que acceden a la bibliografía para consultas y lecturas.

Programación de inventarios en bibliotecas y servicios de BibloRed durante enero

A continuación, te dejaremos las fechas de los cierres parciales que tendrá cada espacio bibliotecario:

21 de enero

BibloEstación Portal Américas.

22 de enero

BibloEstación Portal Sur.

27 de enero

BibloEstación San Diego.

BibloEstación General Santander.

BibloEstación Portal 20 de Julio.

27 de enero

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal.

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo.

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba.

28 de enero

BibloEstación Portal El Dorado.

BibloEstación Portal Usme.

BibloEstación Ricaurte.

29 de enero