Asista a las jornadas veterinaria gratis en Los Mártires hasta el 29 de enero

Foto: Alcaldía Local Los Mártires.

Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se adelantan importantes acciones por la protección de los animales de compañía. Con un enfoque comunitario y de bienestar animal, la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá, se prepara para vivir una serie de Jornadas Médicas Veterinarias gratis del 19 al 29 de enero de 2026, una iniciativa pensada para acompañar a las familias en el cuidado responsable de sus animales de compañía. Asiste la primera jornada este este lunes 19 de enero. ¡Conoce aquí los lugares y los requisitos!

Conoce sobre las jornadas veterinarias gratis para mascotas en localidad Los Mártires

Estas actividades se desarrollarán durante el mes de enero y recorrerán distintos puntos del territorio para facilitar el acceso a la atención veterinaria.

La primera jornada se realizará el lunes 19 de enero de 2026, de 8:00 a. m. a 1:30 p. m., en el Castillo de las Artes ubicado en la calle 23 #14-19.

La atención continuará el martes 20 de enero, en el mismo horario, en el sector del Voto Nacional, ubicado en la avenida Caracas con calle 11 esquina occidental.

La tercera cita será el lunes 26 de enero, de 8:00 a. m. a 1:30 p. m., en el Parque Óscar localizado en la diagonal 22C Bis con carrera 18 Bis.

Finalmente, el martes 27 de enero, la jornada llegará al Parque Vecinal El Listón, en la calle 16 con carrera 20, manteniendo el mismo horario de atención.

Como cierre de este ciclo de actividades, la localidad vivirá una gran jornada de esterilización el 29 de enero, a partir de las 8:00 a. m., en la parroquia San Roque, ubicada en la Carrera 19A con Calle 6B. Esta jornada busca contribuir de manera directa al control poblacional, la prevención del abandono y la mejora en la calidad de vida de perros y gatos del sector.

Durante todas las jornadas, cada persona podrá acceder a la atención de hasta dos animales de compañía.

La entrega de turnos se realizará desde las 8:00 a. m., y es indispensable cumplir con los requisitos:

Copia de la cédula de ciudadanía.

Copia de un recibo de servicio público no mayor a tres meses.

Asistir desde el inicio con el animal de compañía; de no cumplirse, no se asignará turno.

Estas actividades son completamente gratis y hacen parte de la gestión del alcalde Local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, quien ha impulsado acciones concretas en favor del bienestar animal y la salud comunitaria. Desde la administración local se resalta que cuidar a los animales también fortalece la convivencia, promueve la responsabilidad ciudadana y construye una localidad más solidaria.

La invitación está abierta para que las y los habitantes de Los Mártires, en el centro de Bogotá, participen activamente en estas jornadas, aprovechen los servicios y sigan siendo parte de una comunidad que protege y valora la vida animal.