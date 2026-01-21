Trump presume en Davos de las armas «nunca antes vistas» que se usaron en el ataque a Venezuela

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, alardeó este miércoles del equipo militar usado por el ejército estadounidense para bombardear Venezuela y capurar al cabecilla del régimen chavista Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

«Hace dos semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni un solo tiro», aseguró Trump durante su discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza.

Según su relato, el ataque tomó por sorpresa a los militares dentro del país suramericano: «Decían: ‘¿Qué pasó?’. Todo estaba completamente desorganizado», precisó Trump.

El mandatario se refería al «cañón sónico» que supuestamente utilizaron los militares estadounidenses durante el ataque a Venezuela y la capura de Maduro.

«Y yo digo que probablemente sea mejor no hablar de ello, pero tenemos armas increíbles. Fue un ataque increíble. No olviden que esa casa estaba en medio de una fortaleza, una base militar», añadió el líder estadounidense.

Contó que cuando los uniformados en Venezuela intentaban repeler la agresión con sus armas, «nada pasaba».

Trump reiteró que el despliegue contra Venezuela fue «quirúrgico», en un intento de mitigar los cuestionamientos dentro de EE.UU. por no haber notificado al Congreso sobre una operación de esa naturaleza. Sin embargo, las autoridades venezolanas manejan cifras preliminares de al menos 100 muertos, entre civiles y militares, ya que también se bombardearon zonas residenciales.

Entre las víctimas estaban 32 militares cubanos, que eran parte del anillo de seguridad que custodiaba a la pareja presidencial por los acuerdos entre Caracas y La Habana. Los uniformados fueron repatriados y honrados la semana pasada en la isla, donde el presidente Miguel Díaz-Canel les recordó como héroes. «Sabíamos que se comportarían como titanes hasta en sus última batalla», afirmó.

Lo que dice Trump sobre Venezuela

De otro lado, el presidente Trump expresó sus planes para Venezuela, país al que dijo que su administración «está ayudando».

Durante su discurso en el Foro Económico de Davos, el mandatario estadounidense afirmó: «Venezuela era un gran país hace 20 años y ahora tiene problemas. Pero los estamos ayudando».

Trump afirmó que con el envío de 50 millones de barriles de petróleo, por parte de Venezuela, el país suramericano «ganará más dinero en los próximos seis meses de lo que han ganado en los últimos 20 años».

«Todas las petroleras importantes están queriendo hacer negocios con nosotros», añadió.

La víspera, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le informó al país que ingresaron 300 millones de dólares por concepto de venta de petróleo.

El pasado 7 de enero, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que estaba en curso una negociación con Washington para la «venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países», en estricta observancia de los «criterios de legalidad, transparencia y beneficio» para las dos partes.

