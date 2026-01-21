Presidente de Ecuador Daniel Noboa impone tasa ‘de seguridad’ del 30 % a las importaciones desde Colombia

–Argumentando que Colombia no ha colaborado en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, el presidente de Ecuador,Daniel Noboa Azin, anunció este miércoles una tasa de seguridad del 30 por ciento a todas las importaciones procedentes del territorio colombiano.

«Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna», precisó el mandatario ecuatoriano en su cuenta en X.

«Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero», agregó el mandatario.

Noboa notificó que «esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume».

El anuncio lo hizo el presidente Noboa precisamente al día siguiente de que su homólogo colombiano Gustavo Petro afirmara que el exvicepresidente Jorge Glas es un preso político y que ya tiene ciudadanía colombiana.