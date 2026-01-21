Protección Animal rescató a dos perros víctimas de presunto abuso sexual, al suroriente de Bogotá

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en coordinación con el Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá, y con la colaboración de la ciudadanía, realizó un operativo en el barrio Puerto Rico de la localidad de Rafael Uribe Uribe en donde se rescató a dos perros de raza pitbull, que serían víctimas de un presunto caso de abuso sexual.

Gracias a la denuncia de la comunidad del barrio Puerto Rico y de reportes a través de los canales de denuncia contra el maltrato animal, se pudo llegar al lugar donde se logró la aprehensión de los dos caninos, los cuales fueron dejados bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) luego de ser valorados en el lugar.

El IDPYBA adelanta acciones de articulación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que está al tanto de la situación para evaluar los elementos materiales probatorios con el fin de determinar la responsabilidad de presunto responsable, la comisión de delitos contra el bienestar animal, y poner en conocimiento de este caso ante un Juez de la República.

Canales para denunciar casos de maltrato animal Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tiene a disposición de la ciudadanía la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801 para reportar presuntos casos de maltrato. A través de este canal, se busca atender de manera oportuna situaciones que afecten la integridad física y emocional de los animales, promoviendo su bienestar y protegiéndolos de cualquier forma de maltrato. El horario de atención de la línea es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.,todos los días.

Además de la Línea Contra el Maltrato Animal, la ciudadanía también puede hacer el reporte a través del correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Cuando se trata de un caso de maltrato en flagrancia o también cuando el animal está en riesgo vital, comunícate directamente a la Línea de Emergencias 123.

Recuerda: al momento de hacer la denuncia es fundamental proporcionar datos (información de contacto), así como evidencias.

La solidaridad es fundamental en la protección efectiva de los animales, especialmente cuando están expuestos a situaciones que les pongan en peligro su vida, salud e integridad física y emocional.

Cuando se evidencie cualquier forma de maltrato físico o psicológico, es necesario proporcionar la información y evidencia detallada del caso.