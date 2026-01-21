Hay alta cogestión en la calle 80: movilidad en Bogotá hoy miércoles 21 de enero

Foto: @TránsitoBogotá.

En la mañana de hoy miércoles 21 de enero de 2026, se registró alta congestión en la calle 80 para salir de Bogotá hacia la Autopista Medellín. Durante la madrigada fue reportado un accidente de tránsito con volcamiento de camión en la vía Bogotá-La Vega con kilómetro 2, lo que impactó el tránsito el corredor de salida en el noroccidente de la capital. Esta situación puede generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonal y troncales de TransMilenio que circulan por la calle 80 ¡Conoce detalles aquí y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles 21 de enero de 2026

Alta congestión en la avenida calle 80 para salir de la ciudad

Corte 11:21 a. m.

Se presenta alto flujo Vehicular en la salida de la ciudad por el corredor de la avenida calle 80.

Ruta alterna: se recomienda tomar la avenida calle 13, al occidente, para salir de Bogotá.

Grupo Guía y Agentes Civiles realizan acompañamiento y gestión del tráfico en la zona.

Corte 6:49 a. m.

Camión volcado es retirado de la vía Bogotá – La Vega con kilómetro 2, sentido a oriente a occidente.

Mejoran las condiciones de movilidad en la salida de la ciudad por el corredor de la calle 80. Grupo Guía gestiona la movilidad en el sector.

Corte 5:40 a. m.

Hay novedad por volcamiento de camión en la vía Bogotá – La Vega con kilómetro 2, sentido oriente a occidente, lo que genera alta congestión en la salida de la capital del país por la avenida calle 80.

Ruta alterna: se recomienda tomar la avenida calle 13, al occidente, para salir de Bogotá. Grupo Guía gestiona la movilidad, retiro del vehículo unidad de Tránsito y grúa en el lugar.