Proyecto del Metro no se detendrá; la Línea 2 sigue adelante: Alcalde Galán

–Este martes venció el plazo para la presentación de propuestas en el marco del proceso licitatorio de la Línea 2 del Metro, pero las Asociaciones en Participación, Consorcio o Asociación (APCAS), habilitadas para la ejecución integral del proyecto, no entregaron propuestas técnicas y económicas, por lo cual se declaró desierta.

Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán que pese a este hecho el proyecto seguirá adelante.

«Hoy venció el plazo para presentar propuestas para la Línea 2 del Metro de Bogotá y no se recibieron ofertas de los consorcios habilitados, esto no detiene el proyecto. En febrero abriremos la licitación pública internacional con apoyo de la banca multilateral y un proceso más maduro que facilitará la participación de los interesados», señaló el alcalde mayor.

Destacó que «la banca internacional está firme, el crédito de la banca se mantiene y está soportado por el convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional».

A pocos minutos de vencer el plazo, el APCA 4 UNION L2 BOGOTA METRO RAIL (Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS, Acciona Concesiones S.L y Construcciones y Auxiliares Ferroviarias -CAF Investment Projects S.A) entregó una comunicación donde manifestó que no presentaría su propuesta, debido a la imposibilidad de reconfigurar el APCA. En concreto, indicó que Sacyr y CAF buscaron un nuevo socio pues la firma Acciona Concesiones S.L. se había retirado del APCA.

"Hoy venció el plazo para presentar propuestas para la Línea 2 del Metro de Bogotá y no se recibieron ofertas de los consorcios habilitados, esto no detiene el proyecto. En febrero abriremos la licitación pública internacional con apoyo de la banca multilateral y un proceso más… pic.twitter.com/2QKIo15z7h — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 20, 2026

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) indicó que espera reabrir el proceso de licitación en febrero de 2026, con una fase de divulgación que permita ampliar los posibles oferentes. Con este escenario, se podría estar adjudicando el proceso de la Línea 2 del Metro de Bogotá en el primer trimestre de 2027, para que se pueda suscribir Acta de Inicio a finales de ese año y entrar en operación en el 2035.

Mientras tanto, avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. En la avenida Caracas entre calles Primera y Primera B, en el centro de Bogotá se construye la Estación 11, una infraestructura que será clave para la movilidad de miles de personas en el futuro. Este proyecto representa un paso firme hacia una capital más conectada, moderna y sostenible, pensada para mejorar la calidad de vida de quienes transitan, visitan y viven en los barrios San Bernardo, Eduardo Santos, Sevilla y Antonio Nariño, señaló la Empresa Metro.

La construcción de esta estación se desarrolla en un entorno muy especial, ya que se encuentra ubicada cerca de la Fundación Hospital de la Misericordia conocido como el HOMI, una institución emblemática dedicada al cuidado de la salud infantil. Por esta razón, el proyecto ha mantenido un compromiso para garantizar el acceso al hospital y procurando que las actividades de obra generen el menor impacto posible en su funcionamiento diario.

La Estación 11 de la Línea 1 del Metro de Bogotá estará conectada directamente con la estación Hospital de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas, lo que permitirá la los bogotanos y bogotanas acceder a los trenes, buses articulados y biarticulados.

Su construcción no solo aportará a la movilidad del centro de la ciudad, sino que también será un punto estratégico dentro del sistema, pensado para atender la demanda de usuarios y fortalecer la conectividad de este sector con el resto de Bogotá.

En esta zona también se ubicará una Subestación Eléctrica Receptora (SER), una infraestructura fundamental para el funcionamiento del Línea 1 del Metro. Estas estaciones son las encargadas de recibir y transformar la energía que permite la operación de los trenes y de gran parte del viaducto. La SER que se construye en este punto contará con un transformador de gran capacidad importado desde China, que será clave para suministrar la energía necesaria al sistema y garantizar su operación eficiente y segura.

La construcción de la Estación 11 y de la SER reflejan el compromiso de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) con una ciudad que avanza de manera responsable, cuidando su entorno y priorizando a las personas. Mientras las obras continúan, el proyecto sigue trabajando de la mano con la comunidad, demostrando que es posible construir el futuro de la movilidad sin perder de vista el bienestar de quienes habitan y transitan el territorio, concluyó.