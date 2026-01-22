EE.UU eleva USD 2.600 incentivo a migrantes ilegales que «se autodeporten»

–Mientras el presidente Trump comienza su segundo año para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro y continuar con las deportaciones masivas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está ofreciendo un incentivo aún mayor para que los inmigrantes ilegales elegibles se vayan ahora—a partir de hoy, los inmigrantes ilegales que se inscriban para autodeportarse a través del Aplicación CBP Home Recibirá un estipendio de $2,600 además de un vuelo gratis a casa. Más de 2 millones de inmigrantes ilegales han tomado la decisión de autodeportarse.

“Desde enero de 2025, 2,2 millones de inmigrantes ilegales se han autodeportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa CBP Home. Para celebrar un año de esta administración, el contribuyente estadounidense está aumentando generosamente el incentivo para salir voluntariamente para quienes se encuentran ilegalmente en este país –ofreciendo un bono de salida de $2,600”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Los extranjeros ilegales deberían aprovechar este don y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán.”

Esta oferta sigue a la campaña Hogar para las Vacaciones del Departamento y es posible que no dure mucho. El uso de la aplicación CBP Home también califica a los destinatarios para la condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país.

El costo actual de una sola deportación forzosa es de $18,245. Con la nueva oferta de un estipendio de $2,600, el costo de una sola autodeportación a través de la aplicación CBP Home será de solo $5,100 – ahorrando al contribuyente estadounidense más de $13,000 por extranjero ilegal. Ya ha habido casi 100.000 usuarios de la aplicación CBP Home.

Autodeportación a través de la Aplicación CBP Home es la mejor resolución de Año Nuevo que un extranjero ilegal puede lograr. Es un proceso rápido, gratuito y sencillo: simplemente descargue la aplicación, complete su información y el DHS se encargará del resto –, incluido organizar y pagar su viaje de regreso a casa.

Con más de 675.000 deportaciones durante el primer año de mandato del presidente Trump, quienes todavía se encuentran ilegalmente en este país deberían darse cuenta de que es sólo cuestión de tiempo antes de que sean encontrados, arrestados y expulsados.

Aquellos extranjeros ilegales que hoy no aprovechen esta oferta especial sólo tienen una alternativa: serán arrestados, deportados y nunca podrán regresar a Estados Unidos. Lo inteligente y sencillo de hacer es comenzar a planificar su viaje a casa a través de CBP Home hoy mismo. (Información Departamento de Seguridad).