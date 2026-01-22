Bogotá estrena cortometraje sobre las palomas de plaza en la Cinemateca

Foto: Idartes

«Cu» un cortometraje que nace del cuidado y la protección de sus palomas de plaza Bolívar, en el centro histórico de la capital, la Cinemateca de Bogotá invita a la ciudadanía a participar en la función con conversatorio este viernes 23 de enero de 2026, a las 6:00 p. m. en la Sala 2. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Esta producción audiovisual cuenta con el respaldo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y se inspira en el trabajo que la entidad adelanta a través de su programa “Cucurrú, Cuidando Palomas”, una iniciativa pionera en Bogotá que promueve el respeto, la protección y el bienestar de estas aves desde un enfoque ético, pedagógico y de convivencia ciudadana.

Dirigido por el documentalista Jesús Arley López y realizado junto a la Fundación Príncipe de los Páramos, «Cu» es más que un cortometraje: es un acto de memoria y sensibilidad. Un recordatorio de que las palomas fueron mensajeras cuando no existían las telecomunicaciones modernas, símbolos de paz en el arte y la religión, y testigos permanentes de la transformación de las ciudades.

Conoce detalles de lanzamiento del cortometraje «Cu», que nace del cuidado y la protección de sus palomas de plaza Bolívar, en la siguiente publicación en la red social Instagram:

La cita es en la sede de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera Tercera #19-10.