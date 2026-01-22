Bogota tiene nueva Comisaría de Familia semipermanente en Suba

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.

Bogotá avanza en el fortalecimiento de la justicia familiar con la puesta en marcha de la la nueva Comisaría de Familia Suba 4, que amplía su atención en modalidad semipermanente de 7:00 a. m. a 11:00 p. m., como parte de la estrategia distrital ‘Más Capacidad, Más Protección contra la violencia en el contexto familiar’.

Con esta inauguración, la ciudad consolida la mayor expansión de Comisarías de Familia de Bogotá en las últimas dos décadas, pasando de 10 a 15 comisarías semipermanentes y avanzando en la meta de llegar a 67 equipos comisariales al cierre de la administración. Actualmente, Bogotá cuenta con 38 Comisarías de Familia, que en 2025 atendieron a 145.351 personas, de las cuales 45.749 fueron víctimas de violencia en el contexto familiar.

“Suba es una localidad prioritaria por su relación entre número de comisarías y población, y por la diversidad social y económica que la caracteriza. Cada familia que llega a una comisaría y logra resolver su situación es una familia a la que le cumplimos. La justicia familiar es una herramienta para acceder a la vida digna que las personas quieren y merecen. Este servicio toca la esencia misma de la integración social, llegar a un territorio con múltiples alertas, levantando una bandera verde, un equipo comisarial y una nueva jornada para derribar barreras y permitir que las familias vivan con mayor tranquilidad”, afirmó Roberto Angulo, secretario Distrital de Integración Social.

La ampliación de horarios responde a que la violencia en el contexto familiar no ocurre en horarios establecidos y se intensifica durante la noche. Retrasar la atención aumenta el riesgo de reiteración de agresiones, feminicidio, incumplimiento de medidas de protección y afectaciones psicológicas en niñas, niños y adolescentes.

Durante 2025, la atención a víctimas de violencias de género y otras formas de violencia en el contexto familiar en Bogotá aumentó un 17 %, pasando de 39.046 víctimas en 2024 a 45.749 en 2025. El 71,4 % de las víctimas son mujeres y el 33 % corresponde a niñas, niños y adolescentes, lo que reafirma la urgencia de fortalecer la respuesta institucional en los territorios.

En la localidad de Suba, durante 2025 se atendieron 17.474 personas, de las cuales 4.842 fueron víctimas de violencia en el contexto familiar, lo que representa un incremento del 11 % frente a 2024. El 71,8 % de las víctimas son mujeres y el 30 % corresponde a niñas, niños y adolescentes.

Con la entrada en operación de la Comisaría de Familia Suba 4 en modalidad semipermanente, la relación de atención mejora de un equipo por cada 266 mil habitantes a uno por cada 222 mil, y la tasa de atención a víctimas pasa de un equipo por cada 869 víctimas a uno por cada 724, lo que permitirá mayor oportunidad, calidad y seguimiento en la atención.

“Cuando mejoramos el servicio, mejoramos la atención a la ciudadanía. En muchos casos la violencia se ha normalizado y por eso las Comisarías de Familia deben ser espacios humanos, cercanos y accesibles, donde las personas se sientan escuchadas y acompañadas. Las comisarías no son una sola persona: son equipos interdisciplinarios comprometidos, sin los cuales este trabajo no sería posible. Somos la puerta de entrada a la justicia familiar y un apoyo fundamental para las víctimas”, precisó Xiomara Orejuela, Comisaria de Familia de Suba.

La Comisaría de Familia Suba 4 se concibe como un espacio de protección integral, donde no solo se adoptan medidas inmediatas, sino que se comprende el contexto familiar, se acompaña a las víctimas y se trabaja para cortar los ciclos de violencia antes de que se repitan.

La ampliación de esta y otras cuatro comisarías —Suba 4, Bosa 2, Usme 2, Tunjuelito y Puente Aranda— cumple con el mandato de la Ley 2126 de 2021, que establece el avance progresivo hacia una justicia familiar disponible y cercana a la ciudadanía, reafirmando la obligación ética y constitucional del Distrito de proteger la vida, la integridad y la dignidad de quienes enfrentan violencias en el hogar.