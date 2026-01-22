Premios Oscars 2026: Lista completa de nominaciones
–(Imagen @PremiosOscar). ‘Los pecadores’ es la película más nominada en toda la historia de los premios. Consiguió 16 menciones y de esta manera supera en dos candidaturas a las tres películas que hasta ahora tenían el récord: ‘Eva al desnudo’, ‘Titanic’ y ‘La La Land’. Por su parte, Paul Thomas Anderson con ‘Una batalla tras otra’ completó 13 nominaciones. En el tercer puesto se produjo un triple empate a nueve entre ‘Frankenstein’, ‘Valor sentimental’ (que ha entrado incluso en Mejor Montaje) y ‘Marty Supreme’ (pese a fallar en Mejor Música y Mejor Actriz Secundaria).
‘F1’ entró en Mejor Película y cero nominaciones para ‘Wicked: Parte II’
Esta es la lista completa de nominaciones:
– ‘Los pecadores’ se convierte en la película más nominada de la historia de los premios con 16 candidaturas
– ‘Una batalla tras otra’ se queda en 13
– Paul Mescal y Chase Infiniti son las principales ausencias en las categorías interpretativas
– Batacazo de ‘Wicked: Parte II’, que no consigue ni una sola nominación
– Park Chan-wook vuelve a quedarse fuera de Mejor Película Internacional
– La ceremonia de entrega será el 15 de marzo
MEJOR PELÍCULA
‘Bugonia’
‘F1’
‘Frankenstein’
‘Hamnet’
‘Marty Supreme’
‘Una batalla tras otra’
‘El agente secreto’
‘Valor sentimental’
‘Los pecadores’
‘Sueños de trenes’
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’
Ryan Coogler por ‘Los pecadores’
Josh Safdie por ‘Marty Supreme’
Joachim Trier por ‘Valor sentimental’
Chloé Zhao por ‘Hamnet’
MEJOR ACTOR
Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’
Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’
Ethan Hawke por ‘Blue Moon’
Michael B. Jordan por ‘Los pecadores’
Wagner Moura por ‘El agente secreto’
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley por ‘Hamnet’
Rose Byrne por ‘Si pudiera, te daría una patada’
Kate Hudson por ‘Song Sung Blue: Canción para dos’
Renate Reinsve por ‘Valor sentimental’
Emma Stone por ‘Bugonia’
MEJOR ACTOR SECUNDARIO
Benicio del Toro por ‘Una batalla tras otra’
Jacob Elordi por ‘Frankenstein’
Delroy Lindo por ‘Los pecadores’
Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’
Stellan Skarsgård por ‘Valor sentimental’
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
Elle Fanning por ‘Valor sentimental’
Inga Ibsdotter Lilleaas por ‘Valor sentimental’
Amy Madigan por ‘Weapons’
Wunmi Mosaku por ‘Los pecadores’
Teyana Taylor por ‘Una batalla tras otra’
MEJOR GUION ORIGINAL
‘Blue Moon’
‘Un simple accidente’
‘Marty Supreme’
‘Valor sentimental’
‘Los pecadores’
MEJOR GUION ADAPTADO
‘Bugonia’
‘Frankenstein’
‘Hamnet’
‘Una batalla tras otra’
‘Sueños de trenes’
MEJOR FOTOGRAFÍA
‘Frankenstein’
‘Marty Supreme’
‘Una batalla tras otra’
‘Los pecadores’
‘Sueños de trenes’
MEJOR MONTAJE
‘F1’
‘Marty Supreme’
‘Una batalla tras otra’
‘Valor sentimental’
‘Los pecadores’
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
‘Frankenstein’
‘Hamnet’
‘Marty Supreme’
‘Una batalla tras otra’
‘Los pecadores’
MEJOR VESTUARIO
‘Avatar: Fuego y ceniza’
‘Frankenstein’
‘Hamnet’
‘Marty Supreme’
‘Los pecadores’
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
‘Frankenstein’
‘National Treasure’
‘Los pecadores’
‘The Smashing Machine’
‘La hermanastra fea’
MEJORES EFECTOS VISUALES
‘Avatar: Fuego y ceniza’
‘F1’
‘Jurassic World: El renacer’
‘Laberinto en llamas’
‘Los pecadores’
MEJOR SONIDO
‘F1’
‘Frankenstein’
‘Una batalla tras otra’
‘Los pecadores’
‘Sirat’
MEJOR MÚSICA
‘Bugonia’
‘Frankenstein’
‘Hamnet’
‘Una batalla tras otra’
‘Los pecadores’
MEJOR CANCIÓN
‘Diane Warren: Relentless’: Dear Me
‘Las guerreras K-pop’: Golden
‘Los pecadores’: I Lied to You
‘Sueños de trenes’: Train Dreams
‘Viva Verdi!’: Sweet Dreams of Joy
MEJOR CASTING
‘Hamnet’
‘Marty Supreme’
‘Una batalla tras otra’
‘El agente secreto’
‘Los pecadores’
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
‘El agente secreto’ (Brasil)
‘Un simple accidente’ (Francia)
‘Valor sentimental’ (Noruega)
‘Sirat’ (España)
‘La voz de Hind’ (Túnez)
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
‘Arco’
‘Elio’
‘Las guerreras K-pop’
‘Little Amèlie’
‘Zootrópolis 2’
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
‘The Alabama Solution’
‘Come See Me in the Good Light’
‘Cutting Through Rocks’
‘Mr. Nobody contra Putin’
‘La vecina perfecta’
MEJOR CORTO DE FICCIÓN
‘Butcher’s Stain’
‘A Friend of Dorothy’
‘Jane Austen’s Period Drama’
‘The Singers’
‘Two People Exchanging Saliva’
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
‘Butterfly’
‘Forevergreen’
‘The Girl Who Cried Pearls’
‘Retirement Plan’
‘The Three Sisters’
MEJOR CORTO DOCUMENTAL
‘All the Empty Rooms’
‘Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud’
‘Children No More: ‘Were and Are Gone»
‘The Devil Is Busy’
‘Perfectly a Strangeness’
PELÍCULAS MÁS NOMINADAS
(16) ‘Los pecadores’
(13) ‘Una batalla tras otra’
(9) ‘Frankenstein’, ‘Valor sentimental’ y ‘Marty Supreme’
(8) ‘Hamnet’
(4) ‘El agente secreto’, ‘F1’, ‘Bugonia’ y ‘Sueños de trenes’
(2) ‘Avatar: Fuego y ceniza’, ‘Blue Moon’, ‘Un simple accidente’, ‘Las guerreras K-pop’, ‘Sirat’
(Con información de Javier Navío, Premios Oscar).