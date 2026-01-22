Bogotá sella en FITUR 2026 una alianza internacional para posicionarse como referente en turismo accesible

Foto: IDT.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) suscribió un Memorando de Entendimiento con Impulsa Igualdad, una organización española reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad física, y gestora de TUR4all, una plataforma especializada que facilita a los viajeros la búsqueda de destinos, alojamientos, restaurantes y experiencias accesibles.

Este acuerdo se enmarca en el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, de avanzar hacia una ciudad más sostenible, más incluyente y mejor preparada para recibir al mundo, elevando la accesibilidad como un estándar de calidad para el turismo y para la experiencia de quienes visitan la ciudad.

La firma se realizó este miércoles 21 de enero de 2026, en el stand de Bogotá en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, con la participación de Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), y del presidente de Impulsa Igualdad.