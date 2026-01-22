Inicia construcción de nuevo puente en av. Agoberto Mejía o carrera 80 con diagonal Segunda

Foto: IDU.

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), anunció el inicio de la construcción de un nuevo puente vehicular en la intersección de la avenida Agoberto Mejía o carrera 80) con la diagonal Segunda, en el sector de Corabastos en la localidad de Kennedy, con el que se beneficiarán las personas que se movilizan en sentido oriente a sur por este importante sector comercial del suroccidente de Bogotá.

Se trata de un nuevo puente de dos carriles, en sentido oriente a sur, de concreto reforzado, con una longitud de 383,98 metros, incluidos los aproches, un gálibo o altura de 6.45 metros y un ancho útil para circulación de 7.40 metros, que mejorará la movilidad de los más de 20.000 vehículos que, en promedio, transitan en un día por la intersección entre la Agoberto Mejía o carrera 80 y la diagonal Segunda que provieen de la avenida Las Américas.

“Arranca la etapa de obra de este proyecto que va a beneficiar a más de 300.000 personas de barrios como María Paz, El Amparo y Patio Bonito y, en general, a quienes vienen del oriente hacia el sur, hacia Bosa. Este proyecto, que debe estar terminado en el segundo semestre del 2027, va a mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos. Estamos construyendo una Bogotá del futuro, una Bogotá moderna y más conectada”, afirmó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Adicionalmente, se construirán 5369,80 metros de espacio público, 0,207 kilómetros de ciclorruta y 0,503 kilómetros de retornos. Asimismo, al finalizar la obra, el sector contará con 65 nuevos árboles, 826,95 metros cuadrados de zonas verdes, 2967,92 metros cuadrados de jardinería y dos zonas de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

Así será el nuevo puente vehicular que mejorará la movilidad en inmediaciones a Corabastos. Imagen: IDU.

Este proyecto, que tiene un valor superior a los 62 mil millones de pesos, estará a cargo del Consorcio PROBOGOTÁ 17, con la interventoría del Consorcio MAB Ingeniería, está proyectado para estar finalizado en el segundo semestre del 2027.

Bogotá también interviene la avenida Los Muiscas

Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) interviene, desde el pasado 9 de enero de 2026, 17 segmentos viales en la avenida Los Muiscas o diagonal 38 sur, entre la avenida Agoberto Mejía y la avenida Ciudad de Cali, eje fundamental para el tráfico pesado y comercial de Corabastos, la central de alimentos más grande del país, principalmente los accesos por las puertas 7, 8 y 9.

“Cumpliendo la instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, estamos interviniendo la avenida Los Muiscas, entre la av. Agoberto Mejía y la avenida Ciudad de Cali, en el sector de Corabastos. Son cerca de 900 metros de vía que vamos a estar interviniendo para mejorar la movilidad y se vea un acceso más tranquilo y con mejor fluidez en este sector”, informó Mónica Rueda, directora de la UMV.

En cinco segmentos se realizarán labores de parcheo (reparación de daños específicos como baches, grietas profundas o hundimientos), mientras que en los otros 12 segmentos se ejecutarán acciones de fresado estabilizado (retiro y reemplazo de una capa de la superficie de asfalto). Además, se instalará una capa final de mezcla asfáltica en caliente, lo que permitirá una mayor resistencia, durabilidad y mejor desempeño de la vía, optimizando las condiciones de circulación para transportadores, comerciantes y ciudadanos.

Estas obras beneficiarán a más de 280 mil personas que diariamente se movilizan por el sector de Corabastos, mejorando la movilidad, la conectividad, la accesibilidad peatonal y, en general, la calidad de vida de quienes dependen de este importante corredor vial.