Ataque con granada a establecimiento nocturno en Bogotá causó un muerto y tres heridos

–(Foto redes). Sobre las 9:08 pm de este jueves, en el barrio Santa Fe, en el centro de la capital de la República, delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno y de acuerdo con los reportes preliminares, 7 personas resultaron afectadas, 3 por esquirlas y 4 por aturdimiento, confirmó el alcalde mayor Carlos Fernando Galán a través de su cuenta en X.

Todas están siendo atendidas, y hasta el momento no hay pacientes en estado crítico. Los hechos se encuentran bajo investigación, precisó el mandatario Distrital.

Galán señaló que lamentablemente, tras un nuevo reporte, se confirma que uno de los heridos por la explosión en el barrio Santa Fe, una persona de 75 años, murió cuando era atendido en un centro asistencial.

Agregó que la Policía confirmó que en total fueron 14 personas las valoradas por los servicios de salud.

«Le pedí a la Policía hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables», subrayó el alcalde mayor, quien expresó su solidaridad con la familia de la persona fallecida y con los lesionados en este hecho delincuencial.

La acción terrorista fue ejecutada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y en principio sse atribuye a una retaliación, al parecer, porque los dueños del establecimiento, de nombre «Troyano», no habrían pagado una extorsión.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, también entregó un parte sobre el hecho:

#BOGOTÁ El general Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la muerte de una persona y 13 más lesionadas, luego de que sujetos que se movilizaban en una motocicleta, lanzarán un artefacto explosivo contra un local comercial en la carrera 16… pic.twitter.com/o2fzFhX2tl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 23, 2026

La acción terrorista se registró en un centro nocturno ubicado en la carrera 16 con calle 23. El cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá informó que con apoyo de los equipos especializados: Técnico de Rescate, Rescate Urbano e Investigación de Incendios, controló los riesgos asociados tras la explosión en el establecimiento.